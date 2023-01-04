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بعد تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي

4 ملايين ريال تُنعش خزينة الاتحاد

2023-01-29 الساعة 11:21
4 ملايين ريال تُنعش خزينة الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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انتعشت خزينة نادي الاتحاد بـ 4 ملايين ريال، وذلك بعد فوزه بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

6 ملايين ريال لطرفي النهائي

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر منح بطل السوبر السعودي نسخة 2022، 4 ملايين ريال بزيادة مليوني ريال على الجائزة في النسخ الـ8 السابقة، بينما نال نادي الفيحاء مليوني ريال كونه الوصيف، وحصد كل من الهلال والنصر مليون ريال لكل فريق بعد خروجهما من دور نصف النهائي.

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وحصد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لقب رجل المباراة النهائية لـ كأس السوبر السعودي، بعد أن سجل هدفين في شباك نادي الفيحاء مساء اليوم الأحد.

وسلم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حمدالله جائزة رجل المباراة، كما أصبح النجم المغربي الهداف التاريخي لـ بطولة كأس السوبر بإحرازه 5 أهداف.

عبدالرحمن العبود - الاتحاد

حمدالله يُهدي السوبر لـ الاتحاد

جدير بالذكر أن حمدالله كان سجل ثنائية العميد في الدقيقة الثانية من عمر الشوطين الأول والثاني، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وحقق الاتحاد أول لقب في تاريخه في بطولة السوبر السعودي في النسخة التاسعة من عمر المسابقة.

ويستعد العميد لمواجهة الطائي يوم السبت المقبل في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يتواجد أصفر جدة حاليًّا في المركز الرابع برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.

نادي الاتحاد

 

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