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ضمن منافسات الجولة الـ18

4 مواجهات اليوم في دوري يلو

2023-01-28 الساعة 12:44
4 مواجهات اليوم في دوري يلو
المواطن - فريق التحرير

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تُستكمل منافسات الجولة الـ18 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، مساء اليوم السبت، بـ4 مواجهات قوية، أبرزها؛ مباراة القيصومة ضد الأهلي.

مباريات اليوم بدوري يلو

وتنطلق مباريات اليوم في دوري يلو، بمواجهة الساحل والجبلين عند الساعة 3:20 مساء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ويلعب القيصومة ضد الأهلي عند الساعة 3:45 مساء على ملعب نادي الباطن.

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القيصومة
لاعبو القيصومة – المصدر @FDL_KSA

وتُقام مباراتان عند الساعة 3:55 مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود ضد القادسية على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ويواجه العروبة نظيره الشعلة على ملعب نادي العروبة.

الأخدود
لاعبو الأخدود – المصدر @FDL_KSA

نتائج مواجهات الجمعة

وانطلقت مواجهات الجولة الـ18 من دوري يلو بالأمس، حيث تعادل هجر ضد العربي بهدف لكل منهما، وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي على ملعبه بهدف دون رد ضد نظيره الرياض.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين على الخلود بهدفين مقابل هدف، وتجاوز أُحد مضيفه نجران بثنائية نظيفة، وتمكن الحزم من تحقيق الفوز على جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فريق الرياض
لاعبو الرياض – المصدر @FDL_KSA

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