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منها تنظيف الجسم والاستحمام بمياه دافئة

4 نصائح طبية لكبار السن لتفادي حكة الجلد

2023-01-02 الساعة 1:40
4 نصائح طبية لكبار السن لتفادي حكة الجلد
المواطن - فريق التحرير

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نصح الأطباء، كبار السن بأن يتبعوا عدة خطوات لأجل تخفيف حكة الجلد التي تحدث أحيانًا دون سبب واضح.

التفاصيل

وفي التفاصيل، أفاد الباحث في أمراض الجلد بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، دانييل بولتر، أن اضطرابات الجلد من قبيل الحكة تحصل في عمر الخمسين تقريبًا وربما تتفاقم المشكلة بعد ذلك.

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وتحتاج الحكة إلى استشارة الطبيب، لأن خدش الجلد باستمرار يزيد من الالتهاب، وعندئذ، قد يتفاقم الوضع وتسوء صحة الشخص المتقدم في العمر.

وتحدث الحكة لدى كبار السن أحيانًا دون وجود مثير خارجي يقتضي حصول تهيج، وذلك بسبب عوامل عدة مثل وجود تراجع أو اضطراب في جهاز المناعة.

وتتفاعل الأعصاب الموجودة في جلد الشخص المسن، بطريقة مغايرة، وعلى نحو غير مفهوم أحيانًا، وعندئذ، قد تجعل الدماغ يفكر في الحكة رغم عدم وجود عامل مثير يستوجب الأمر.

ويصبح الجلد أرق مع التقدم في العمر، مما يجعله أكثر حساسية إزاء العوامل الخارجية، وفقًا لموقع كنسيوم ريبورتس.

نصائح

ونصحت خبيرة الأمراض الجلدية في جامعة يال الأمريكية، مونا غوهارا، بأربع خطوات مهمة لأجل تقليل الحكة قدر الإمكان لدى كبار السن:

1- الحرص على العناية بالجلد، عن طريق استخدام مستحضرات خالية من المواد المعطرة.

2- تنظيف الجسم والاستحمام بمياه دافئة، والابتعاد عن المياه الساخنة قدر الإمكان.

3- ترطيب الجلد باستمرار عن طريق كريمات طبيعية خالية من المواد المعطرة، والابتعاد عن الزيوت والكريمات السائلة التي تؤدي وظيفتها لمدة قصيرة جدًّا.

4- عند الاستحمام، يوصي الخبراء بترك الجلد مبللًا بشكل خفيف، حتى يكون ترطيبه أكثر سهولة.

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