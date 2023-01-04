4 نصائح للاستمتاع بأجواء شتوية صحية

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أعلن مستشفى أجياد للطوارئ، اليوم الأحد، عن 4 نصائح مهمة للاستمتاع بأجواء شتوية صحية وممتعة وتفادي الأمراض في فصل الشتاء.
وأوضح المستشفى عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” 4 نصائح للاستماع بالشتاء ضمن حملاتها التوعوية للحفاظ على الصحة وهي:
1 ـ الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.
2 ـ تجنب إشعال الحطب أو الفحم في مكان مغلق.
3 ـ الإكثار من شرب المياه لتجنب الجفاف.
4 ـ ممارسة الرياضة مع تناول غذاء صحي.