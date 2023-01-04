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منها النوم والإقلاع عن التدخين

4 نصائح مهمة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

2023-01-12 الساعة 1:29
4 نصائح مهمة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
المواطن - فريق التحرير

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أفصح خبراء في صحة القلب، عن 3 تغييرات يمكن أن تنقذ حياة الإنسان، إذا تمّ تطبيقها بشكل صحيح على نمط الحياة المتبع، بما في ذلك إجراء فحص لنوع معين من الكوليسترول.

التفاصيل

ووفقًا لخبراء من معهد فيكتور تشانغ لأبحاث القلب في أستراليا، فإن الأبحاث كشفت أن تغييرات نمط الحياة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50 في المائة، لافتين إلى سهولة تطبيق كثير منها.

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ولفت بحث جديد إلى أن البالغين يحتاجون إلى ما لا يقل عن 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة للحفاظ على صحة قلوبهم.

ونبهت جمعية القلب الأمريكية، إلى النوم الصحي كأداة أساسية للحفاظ على صحة القلب، إلى جانب الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

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