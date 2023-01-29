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انفجرت بعد وقوعها من الجسر

40 قتيلاً بسقوط حافلة في باكستان

2023-01-29 الساعة 10:38
40 قتيلاً بسقوط حافلة في باكستان
المواطن - فريق التحرير

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قُتل 40 شخصاً على الأقل في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان.

التعرف على الجثث

وأعلن ممثل للحكومة، اليوم الأحد، وقوع الحادث، فيما قال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن الجثث لا يمكن التعرف عليها.

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وذكر راديو باكستان اليوم، أن الحافلة كانت في طريقها من كويتا إلى كراتشي، وأكدت مصادر بالشرطة أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

تكرار الحوادث

وتوفي سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين في حادث مماثل وقع في 9 يناير الجاري، جراء تصادم حافلة مع شاحنة في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وتعود كثرة حوادث الطرق في باكستان نتيجة لنقص البنية التحتية، وسوء صيانة السيارات .

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