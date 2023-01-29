40 قتيلاً بسقوط حافلة في باكستان

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قُتل 40 شخصاً على الأقل في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان.
وأعلن ممثل للحكومة، اليوم الأحد، وقوع الحادث، فيما قال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن الجثث لا يمكن التعرف عليها.
وذكر راديو باكستان اليوم، أن الحافلة كانت في طريقها من كويتا إلى كراتشي، وأكدت مصادر بالشرطة أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.
وتوفي سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين في حادث مماثل وقع في 9 يناير الجاري، جراء تصادم حافلة مع شاحنة في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان.
وتعود كثرة حوادث الطرق في باكستان نتيجة لنقص البنية التحتية، وسوء صيانة السيارات .