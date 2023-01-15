44 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن

سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023 وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية أمن الدولة: مركز العمليات الميدانية معني باستقبال بلاغات الإرهاب وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالشرقية برشلونة يسعى لإنهاء معاناته بالكلاسيكو
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 44 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.
خلال أسبوع.. ضبط (44) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.قد يهمّك أيضاً
@SFES_KSA@security_gov #لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/YeFqHpvXBv
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 15, 2023
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 13 مخالفًا لنظام البيئية لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسير، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
وأضافت أنه تم ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية، وبحوزتهم أكثر من 31 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مناطق مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة.
وتم إلقاء القبض على 11 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 22 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص في منطقة الرياض.
وقبضت الجهات المختصة بالأمن العام على 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 9 مركبات في مناطق الرياض والشرقية والجوف والقصيم وحائل.
وحسب ما ذكرته الداخلية، تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.