5 آلاف ريال عقوبة تجاوز محطة وزن الشاحنات

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق من تجاوز محطة وزن الشاحنات والتي تعد مخالفة مرورية عقوبتها 5 آلاف ريال.

عقوبة تجاوز محطة الوزن

وقالت قوات أمن الطرق اليوم الأربعاء في إنفوجراف صادر عبر حسابها بموقع “تويتر” إن تجاوز محطة وزن الشاحنات يعرضك لمخالفة مرورية بقيمة 5 آلاف ريال.

وأشارت إلى أن الغرامة تتضاعف في حال التكرار بما لا يتجاوز (100) ألف ريال وذلك خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

مراقبة أوزان الشاحنات

وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت في وقت سابق، حالات مراقبة أوزان الشاحنات وذلك من خلال العلامات الإرشادية لدخول المحطة، ومن ثم توقيف الشاحنات أو مرورها بحسب قياس الأوزان والأبعاد، من خلال قياس الوزن الإجمالي للشاحنة، يليها رصد الشاحنة عبر الكاميرات عند مدخل ومخرج المحطة لتحديد الشاحنات المتجاوزة للأوزان.