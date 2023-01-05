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يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة الخبراء والمختصين

5 آلاف فرصة استثمارية في ملتقى الاستثمار البلدي بالرياض

2023-01-24 الساعة 11:29
5 آلاف فرصة استثمارية في ملتقى الاستثمار البلدي بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت، اليوم الثلاثاء، النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” بمركز المعارض والمؤتمرات في واجهة الرياض، والذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام، معلنًا عن توفير 5 آلاف فرصة استثمارية بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين.

اقتصاد الرياض

وبحسب ما ذكر مراسل “الإخبارية” فإن اقتصاد الرياض يمثل 45% من اقتصاد المملكة، مذكرًا بحديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الرياض تعد من أفضل 10 مدن كبنى تحتية على مستوى المملكة، في وقت تتجه رؤية 2030 لتفعيل الاستثمارات في العديد من المدن كما في عسير والمدينة المنورة.

قطر ضيف الشرف

ولفت إلى أن دولة قطر هي ضيف شرف الملتقى، حيث سيتم تسليط الضوء على نجاحها في استضافة كأس العالم 2022، وما حظي من زخم على مستوى البني التحتية.

جلسات حوارية

وتشمل أجندة اليوم الأول من المؤتمر، كلمة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، وتدشين بوابة الاستثمار في مدن المملكة، والتي سيطرح من خلالها العديد من التسهيلات التي قدمها القطاع البلدي لتشجيع الاستثمار.

كما تشمل أيضًا عددًا من الجلسات الحوارية تتناول دور الاستثمار في تنمية مدن المملكة، وفرص التخصيص في القطاع البلدي، والهيئات ودورها في تنمية المدن.

كما تشمل جلسات حوارية كذلك عن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاديات المدن، وأهمية الاستثمارات في تحسين جودة الحياة في مدن المملكة، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

هدف الملتقى

ويهدف الملتقى إلى رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدن؛ من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة في المدن، وتمكين تحقيق الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

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