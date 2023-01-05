5 آلاف فرصة استثمارية في ملتقى الاستثمار البلدي بالرياض

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انطلقت، اليوم الثلاثاء، النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” بمركز المعارض والمؤتمرات في واجهة الرياض، والذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام، معلنًا عن توفير 5 آلاف فرصة استثمارية بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين.
فيديو | مراسل #الإخبارية عبدالله الرويس:قد يهمّك أيضاً
5 آلاف فرصة استثمارية وأكثر من 60 مشاركا في ملتقى الاستثمار البلدي #فرص#فرص_تصنع_المستقبل#النشرة_الأولى pic.twitter.com/RATtmg1Upd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 24, 2023
وبحسب ما ذكر مراسل “الإخبارية” فإن اقتصاد الرياض يمثل 45% من اقتصاد المملكة، مذكرًا بحديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الرياض تعد من أفضل 10 مدن كبنى تحتية على مستوى المملكة، في وقت تتجه رؤية 2030 لتفعيل الاستثمارات في العديد من المدن كما في عسير والمدينة المنورة.
ولفت إلى أن دولة قطر هي ضيف شرف الملتقى، حيث سيتم تسليط الضوء على نجاحها في استضافة كأس العالم 2022، وما حظي من زخم على مستوى البني التحتية.
وتشمل أجندة اليوم الأول من المؤتمر، كلمة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، وتدشين بوابة الاستثمار في مدن المملكة، والتي سيطرح من خلالها العديد من التسهيلات التي قدمها القطاع البلدي لتشجيع الاستثمار.
كما تشمل أيضًا عددًا من الجلسات الحوارية تتناول دور الاستثمار في تنمية مدن المملكة، وفرص التخصيص في القطاع البلدي، والهيئات ودورها في تنمية المدن.
كما تشمل جلسات حوارية كذلك عن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاديات المدن، وأهمية الاستثمارات في تحسين جودة الحياة في مدن المملكة، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
ويهدف الملتقى إلى رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدن؛ من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة في المدن، وتمكين تحقيق الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.