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تم إحالتهم إلى النيابة العامة

5 باكستانيين بحوزتهم 4.8 كجم من الشبو في قبضة الأمن

2023-01-03 الساعة 3:19
5 باكستانيين بحوزتهم 4.8 كجم من الشبو في قبضة الأمن
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، بحوزتهم 4.8 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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