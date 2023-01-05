5 باكستانيين بحوزتهم 4.8 كجم من الشبو في قبضة الأمن

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، بحوزتهم 4.8 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.