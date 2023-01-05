5 باكستانيين بحوزتهم 4.8 كجم من الشبو في قبضة الأمن

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، بحوزتهم 4.8 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.