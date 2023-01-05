5 توجيهات لسلامتك أثناء الأمطار الغزيرة

شددت أمانة الرياض، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، تزامنًا مع موسم الأمطار والسيول.

توجيهات

وأوضحت الأمانة، عبر موقع تويتر، أنه يجب تجنب مناطق تجمعات السيول ومياه الأمطار والحفاظ على مسافة آمنة مع المركبات الأخرى أثناء قيادة المركبة.

كما نصحت بالتخفيف من السرعة أثناء القيادة لتجنب خطر الانزلاق واستخدام إشارات التنبيه أثناء انعدام الرؤية والابتعاد عن مناطق الأشجار لتجنب خطر سقوطها.

توقعات باستمرار الهطول

وتوقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرارية فرصة هطول الأمطار على 3 مناطق بالمملكة هي: الرياض والقصيم والشرقية حتى الخميس.

وأشار العقيل، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن الأمطار يستمر هطولها أيضًا على المرتفعات في مكة المكرمة والباحة والأجزاء الساحلية الجنوبية في القنفذة.

التعليم

جدير بالذكر أن عددًا من إدارات التعليم بمختلف المناطق قررت استمرار الدراسة عن بعد حتى عودة الأجواء إلى طبيعتها، فيما عادت الدراسة الحضورية ببعض المناطق التي شهدت تحسنًا واستقرارًا في الأجواء.