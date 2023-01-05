5 خطوات لإرفاق مستندات في حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن خطوات إرفاق المستندات في البرنامج.

ونشر حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح 5 خطوات لإرفاق المستندات في برنامج حساب المواطن.

خطوات إرفاق المستندات

1ـ تسجيل الدخول على بوابة حساب المواطن.

2ـ اضغط على تفاصيل الطلب.

3ـ اضغط إدارة المرفقات.

4ـ اختر نوع المرفق.

5ـ إضافة المستند والضغط على حفظ.

تقديم صرف الدفعة

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن أنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.

موقف الأهلية

فيما أوضح حساب البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع “تويتر”: في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.

تفاصيل دفعة يناير

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.