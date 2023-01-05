5 خطوات لتعديل العقود والنظام الأساسي للشركات

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أوضحت وزارة التجارة، خطوات تعديل عقود الشركات / النظام الأساس ذات المسؤولية المحدودة، التضامن، التوصية البسيطة، المساهمة، والمساهمة المبسطة.
يأتي ذلك مع دخول نظام الشركات الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الخميس.
وقالت التجارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن خطوات تعديل عقود الشركات / النظام الأساس يتم عبر منصة الأعمال (هنا)، حيث تتمثل الخطوات في:
وكان مجلس الوزراء قد أقر نظام الشركات الجديد بهدف تحقيق مرونة عالية لحماية الشركات وتمكين القطاع الخاص، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية المتعلقة بها.
يذكر أن النظام الجديد أزال العديد من القيود في جميع مراحل تأسيس الشركات، والقيود على أسمائها، بجانب استحداث شكل جديد للشركات باسم “شركة المساهمة المبسطة” ليلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.