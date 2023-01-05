5 سلوكيات مهمة للحفاظ على صحة الكليتين

وجه د. سعد الشهيب استشاري أمراض الكُلى، 5 نصائح مهمة للحفاظ على صحة الكليتين، وتجنب الإصابة بالأمراض.

وقال سعد الشهيب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، إن هذه النصائح تشمل ما يلي:

سلوكيات مهمة

– شرب لترين من الماء يوميًا.

– تجنب الإسراف في الملح واللحوم.

– الحفاظ على الوزن.

– تجنب الأدوية خاصة المسكنات.

– التحكم في الضغط والسكري.

أهمية شرب الماء

وأكد د. سعد الشهيب أهمية شرب قدر كافٍ من المياه يومياً، موضحاً أن كمية الماء أهم بكثير من قضية تفاوت الأملاح؛ لأن الفروقات بين المياه المعبأة ليست جوهرية.