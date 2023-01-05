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يُنصح بتجنب الإسراف في الملح واللحوم

5 سلوكيات مهمة للحفاظ على صحة الكليتين

2023-01-14 الساعة 3:35
5 سلوكيات مهمة للحفاظ على صحة الكليتين
المواطن - فريق التحرير

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وجه د. سعد الشهيب استشاري أمراض الكُلى، 5 نصائح مهمة للحفاظ على صحة الكليتين، وتجنب الإصابة بالأمراض.

وقال سعد الشهيب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، إن هذه النصائح تشمل ما يلي:

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سلوكيات مهمة

– شرب لترين من الماء يوميًا.

– تجنب الإسراف في الملح واللحوم.

– الحفاظ على الوزن.

– تجنب الأدوية خاصة المسكنات.

– التحكم في الضغط والسكري.

أهمية شرب الماء

وأكد د. سعد الشهيب أهمية شرب قدر كافٍ من المياه يومياً، موضحاً أن كمية الماء أهم بكثير من قضية تفاوت الأملاح؛ لأن الفروقات بين المياه المعبأة ليست جوهرية.

 

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