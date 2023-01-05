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منهم أيضًا أول من اخترع المظلة

5 علماء من كرواتيا غيروا التاريخ أبرزهم نيكولا تسلا

2023-01-01 الساعة 3:59
5 علماء من كرواتيا غيروا التاريخ أبرزهم نيكولا تسلا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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كرواتيا ليست دولة كبيرة، وحتى التسعينيات لم تكن دولة مستقلة على الإطلاق، ومع ذلك، فقد ظهر منها علماء تمكنوا من تغيير الكثير في العلم وليس هناك مبالغة إن قيل إنهم تمكنوا من تغيير التاريخ.

أبرز علماء كرواتيا 

أبرز موقع Culture Trip بعضًا من أشهر علماء كرواتيا وهم كما يلي:

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1- نيكولا تيسلا

ولد المخترع نيكولا تيسلا في قرية سميلجان في كرواتيا، وصنع اسمه في أمريكا وكان لعمله في الهندسة الكهربائية والأشعة السينية والراديو تأثير كبير على التنمية الحضرية في القرن العشرين، حتى أنه لُقب بـ الرجل الذي اخترع القرن العشرين.

2- سلافولجوب بنكالا

يرتبط اسم سلافولجوب بينكالا بإنتاج أول قلم دفع في العالم، وسجل براءة اختراع أول زجاجة ماء ساخن، وإنشاء أول طائرة تطير داخل كرواتيا، ودُفن مع كبار رجال الدولة والكتاب والعلماء الكرواتيين في مقبرة ميروجوج في زغرب.

5 علماء من كرواتيا غيروا التاريخ أبرزهم نيكولا تسلا (1)

3- فاوستو فيرانزيو

كان فاوستو فيرانزيو شخصية بارزة في عصر النهضة، وكان كاتبًا وعالمًا ومهندسًا اشتهر بعمله الرائع الذي يحدد فيه أهمية الطاقة الشمسية ووضع حلولًا لتلوث البحر وكان أول من اخترع المظلة.

4- روجر بوسكوفيتش

عالم فيزياء وفلك ورياضيات من القرن الثامن عشر، وهو من اكتشف أن القمر ليس له غلاف جوي، وبسبب ذلك الاكتشاف هناك حفرة قمرية تحمل اسمه.

عُين بوسكوفيتش أستاذًا للرياضيات في روما، وعُرف بدراساته عن عطارد ومدارات المذنبات، وكان دبلوماسيًا بارزًا وعُين عضوًا في الجمعية الملكية بعد فترة وجيزة من رئاسة السير إسحاق نيوتن لها.

5- جيوفاني لوبيس

كان جيوفاني لوبيس ضابطًا بحريًا يُنسب إليه اختراع الطوربيد أو على الأقل تطويره، وأحد أبويه إيطالي والآخر كرواتي، لذلك تتنازع عليه الدولتان.

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