5 عوامل تسبب حصوات المرارة

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حدد د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية الرياض بعض أسباب تكون حصوات المرارة.
وقال عبدالله الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”، إن عوامل الخطورة في تكون حصوات المرارة متعددة، أبرزها:
– السمنة
– إنقاص الوزن بسرعة
– تناول طعام عالي الدهون
– اتباع نظام غذائي منخفض الألياف
– الإصابة ببعض أمراض الدم