Icon

توقعات بتراجع درجات الحرارة بـ 3 مناطق Icon ترتيب دوري روشن بعد مباريات السبت Icon 5 فائزين في فئة الفحل لون الحمر بمهرجان الإبل Icon حارس النصر يبكي بعد تعرضه لإصابة في الكتف Icon وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ تواجه تقلبات العرض والطلب في سوق النفط Icon التعادل السلبي عنوان مباراة الشباب ضد النصر Icon وزير يغط في نوم عميق على الهواء مباشرة Icon منافسة شرسة بين ناصر العطية وسيباستيان لوب في ختام رالي داكار السعودية غدًا Icon مداهمة التوطين تفضحهم.. متخفون بعباءة المستثمر السعودي في أسواق الذهب Icon محمد بن فهد يستمتع بأمطار روضة التنهات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط استمراره حتى منتصف يناير

5 فائزين في فئة الفحل لون الحمر بمهرجان الإبل

2023-01-14 الساعة 11:14
5 فائزين في فئة الفحل لون الحمر بمهرجان الإبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه نادي الإبل، اليوم السبت، التهاني للفائزين في فئة الفحل وإنتاجه للون الحمر، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ 7 والتي انطلقت تحت شعار “همة طويق”.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإبل على موقع “تويتر” 5 أسماء للفائزين في فئة الفحل وإنتاجه للون الحمر.

قد يهمّك أيضاً
Img

سعود الطبية تقدم نصائح للحمل الصحي خلال فصل الشتاء

Img

مكتبة بريطانية تثير الإعجاب بطريقة عرض كتاب هاري

فعاليات مهرجان الإبل

وتشهد المملكة حاليًا مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة والذي انطلقت فعالياته في مطلع ديسمبر، وتنتهي في منتصف يناير الجاري.

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من أكثر المهرجانات في المنطقة التي حظيت بزيارة أطياف متعددة من الجماهير، حيث يهدف إلى:

ـ الارتقاء بهذا الموروث السعودي الأصيل.

ـ التوعية بأهميته وقيمته الوطنية.

ـ الاستفادة منه ونقله إلى الأجيال الجديدة عبر قنوات مختصة وفعاليات مختلفة خُصصت للأطفال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...
السعودية اليوم

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...

السعودية اليوم
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن

الرياضة
لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين
السعودية اليوم

لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين

السعودية اليوم
مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...
السعودية اليوم

مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...

السعودية اليوم
مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...
السعودية اليوم

مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...

السعودية اليوم
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...
السعودية اليوم

التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...

السعودية اليوم
ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026
آخر الاخبار

ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026

آخر الاخبار