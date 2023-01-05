5 فائزين في فئة الفحل لون الحمر بمهرجان الإبل

وجه نادي الإبل، اليوم السبت، التهاني للفائزين في فئة الفحل وإنتاجه للون الحمر، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ 7 والتي انطلقت تحت شعار “همة طويق”.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإبل على موقع “تويتر” 5 أسماء للفائزين في فئة الفحل وإنتاجه للون الحمر.

فعاليات مهرجان الإبل

وتشهد المملكة حاليًا مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة والذي انطلقت فعالياته في مطلع ديسمبر، وتنتهي في منتصف يناير الجاري.

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من أكثر المهرجانات في المنطقة التي حظيت بزيارة أطياف متعددة من الجماهير، حيث يهدف إلى:

ـ الارتقاء بهذا الموروث السعودي الأصيل.

ـ التوعية بأهميته وقيمته الوطنية.

ـ الاستفادة منه ونقله إلى الأجيال الجديدة عبر قنوات مختصة وفعاليات مختلفة خُصصت للأطفال.