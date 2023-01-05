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في كأس موسم الرياض الخميس المقبل

5 قنوات تنقل مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

2023-01-16 الساعة 1:57
5 قنوات تنقل مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان
المواطن - محمد سمعه

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ستنقل 5 قنوات مباراة فريق نجوم النصر والهلال ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على كأس موسم الرياض مساء يوم الخميس المقبل.

القنوات الناقلة

وستُعرض المباراة على قنوات BEIN SPORTS المفتوحة و BEIN SPORTS 2, BEIN SPORTS 1 ENGLISH , BEIN SPORTS 2 FRENCH.

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كما تُنقل المباراة على قناة SSC.

رونالدو قائد نجوم النصر والهلال أمام الباريسين

ومنح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو شارة قيادة الفريق المكون من ناديي الهلال والنصر لـ مباراة كأس موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو له مع النجم البرتغالي رونالدو قائلًا وهو يمنحه شارة القيادة: “الوعد إن شاء الله يوم 19 يناير، لقاء فوق الخيال، ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف وإن شاء الله التشكيلة غدًا بيعلنها المدرب وخالد، أتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين، ونصير كلنا موسم الرياض، وبعد الساعتين نوقف الهدنة”.

وكشفت تقارير إعلامية عن نفاد تذاكر مباراة كأس موسم الرياض، التي تُقام يوم 19 يناير الجاري بين فريق مكون من نجوم النصر والهلال ضد نجوم باريس سان جيرمان.

أسعار تذاكر المباراة 

وذكرت الهيئة العامة للترفيه أن سعر التذكرة خلف المرمى يصل إلى 35 ريالًا، بينما سعر تذكرة جانب المنصة يصل إلى 40 ريالًا وسعر تذكرة الدرجة الأولى يصل إلى 60 ريالًا، بينما سعر تذكرة الدرجة الذهبية يصل إلى 1550 ريالًا.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن مؤخرًا عن تولي المدير الفني الأرجنتيني، مارسيلو جاياردو، الحاصل على كأس ليبرتادوريس مرتين، لفريق نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان.

وكان جاياردو قد قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت الأرجنتيني، وحقق نتائج مميزة معه، خصوصًا عندما حقق لقب ليبرتادوريس على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيوز، في ديسمبر 2018.

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