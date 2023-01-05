Icon

مجلس الوزراء يوافق على تحويل مؤسسة الحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي Icon شاب يخاطر بحياته لإنقاذ سيارته Icon 5 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن Icon انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا Icon إعلان نتائج القبول المبدئي على وظائف مكافحة المخدرات Icon أبشر تتيح خدمة اشتراط موافقة الوالدين لإنجاز معاملات الأسرة Icon تنبيهان من الأرصاد لأهالي الرياض والقصيم Icon تعديل وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات: إتاحة خيار الإصلاح عوضًا عن التعويض النقدي Icon تعطل إصدار رخص العمل والموارد البشرية ترد Icon العثور على كنز بمنزل زعيم المافيا ميسينا دينارو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

5 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن

2023-01-17 الساعة 3:23
5 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة وعسير والحدود الشمالية، 5 مخالفين لنظام البيئة، 4 مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حملة الداخلية

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

قد يهمّك أيضاً
Img

أكثر من 60 ألف زائر في مؤتمر ومعرض إكسبو الحج

Img

استمتع مع “المواطن” بأجواء الماضي والحاضر في ليالي الدرعية

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...
الرياضة

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...

الرياضة
3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة
الرياضة

3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة

الرياضة
التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي
الرياضة

التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

الرياضة
توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا
السعودية اليوم

توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا

السعودية اليوم
انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون
العالم

انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون

العالم
المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...
أخبار رئيسية

المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة في قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة في قطار سار

وظائف
التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم
السعودية اليوم

التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم

السعودية اليوم