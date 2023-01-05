مجلس الوزراء يوافق على تحويل مؤسسة الحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي شاب يخاطر بحياته لإنقاذ سيارته 5 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا إعلان نتائج القبول المبدئي على وظائف مكافحة المخدرات أبشر تتيح خدمة اشتراط موافقة الوالدين لإنجاز معاملات الأسرة تنبيهان من الأرصاد لأهالي الرياض والقصيم تعديل وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات: إتاحة خيار الإصلاح عوضًا عن التعويض النقدي تعطل إصدار رخص العمل والموارد البشرية ترد العثور على كنز بمنزل زعيم المافيا ميسينا دينارو
ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة وعسير والحدود الشمالية، 5 مخالفين لنظام البيئة، 4 مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.