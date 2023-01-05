5 مقيمين في قبضة الأمن لسرقتهم بطاريات شحن أبراج الاتصالات

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية اليمنية، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في سرقة 17 بطارية شحن لأبراج إحدى شركات الاتصالات (تم استردادها).

النيابة العامة

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.