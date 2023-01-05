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5 منتجات يشملها الدعم السكني

2023-01-20 الساعة 3:32
5 منتجات يشملها الدعم السكني
المواطن - فريق التحرير

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أعاد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التذكير بالمنتجات التي تشمل الدعم.

وقال البرنامج عبر حساب العناية بالمستفيدين على موقع تويتر، ردًا على استفسارات أحد المواطنين، إن الدعم السكني يقدم لعدة منتجات هي: الشراء من السوق، البناء الذاتي، أرض، وحدات سكنية تحت الإنشاء، وحدات سكنية جاهزة مشاريع سكني.

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وتابع البرنامج: يمكنك تحديد المنتج المناسب لك لاستكمال إجراءات تأمين المسكن الملائم لأسرتك.

حالات نقل الملكية

وفي وقت سابق، حدد برنامج سكني الحالات التي يتم فيها نقل ملكية الأرض من خلال أمرين يجب توافرهما وهي:

ـ إتمام الهيكل الإنشائي في هذه الحالة يمكن نقل ملكية الأرض للآخرين.

ـ بناء مسكن متكامل وتقديم شهادة الأشغال لصندوق التنمية العقارية التي تثبت الانتهاء من المسكن.

شروط الحصول على الدعم السكني

ـ يتمكن من التقديم على الدعم السكني كل من الزوج أو الزوج أو الأب أو الأم أو الإخوة مجتمعين.

ـ كذلك يمكن أن يتقدم على الدعم الابن أو الابنة ولكن يجب أن يكون هناك شروط يجب توفرها في التقديم ومنها.

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم.

ـ في حال كان المتقدم زوجة أو أرملة يلزم تقديم إقرار بأنها تعول أولادها.

ـ بالإضافة إلى كون الأسرة مقيمة داخل المملكة وقت تقديم الطلب.

ـ كذلك لا يكون أحد المتقدمين من أفراد الأسرة لديه سكن ملك.

ـ لا يكون قد سبق التقدم للفرد الرئيسي أو أحد أفراد الأسرة والاستفادة من برنامج سكني حكومي آخر.

ـ ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك السكن المناسب.

ـ يتم احتساب تلك القدرة من خلال توافر أصول تبلغ قيمتها السوقية خمسة ملايين ريال أو أكثر.

 

 

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