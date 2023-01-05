5 نصائح لحماية الصور والبيانات الخاصة على سناب شات

نجح تطبيق سناب شات Snapchat في جذب العديد من المستخدمين خلال الفترة الأخيرة، فهو تطبيق مميز يمكنك من مشاركة الصور والفيديوهات الخاصة مع الأصدقاء الآخرين، ولكن ذلك الأمر يضع على مستخدم التطبيق مسؤولية كبيرة من أجل حماية المحتوى الخاص به.

ووضع الخبراء بعض النصائح لحماية الصور والبيانات الخاصة على تطبيق سناب شات، ومنها:

1 – المستخدمون العشوائيون

هناك بعض المستخدمين العشوائيين الذين يضيفونك إلى قائمة أصدقائهم، على الرغم من عدم معرفتهم على الإطلاق أو عدم وجود أي فكرة عن كيفية العثور على اسم المستخدم الخاص بك.

حتى إذا اتبعت جميع النصائح المذكورة أعلاه للتأكد من أن أصدقاءك فقط هم من يمكنهم الاتصال بك ورؤية قصصك فلا يزال بإمكانك إزالة أو حظر المستخدمين الذين يحاولون إضافتك على سناب شات، ولفعل ذلك اضغط على صورة ملفك الشخصي، أيقونة Bitmoji، ثم اضغط على خيار إضافة أصدقاء أسفل رمز snapcode الخاص بك، هنا سترى قسمًا في الأعلى بعنوان تمت إضافتي. اضغط على “إظهار المزيد تحتها” لرؤية كل من أضافك، ثم انقر فوق صورة الملف الشخصي، رمز Bitmoji لأي مستخدم لسحب ملف التعريف الخاص به. بعد ذلك اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا. ويمكنك بعد ذلك اختيار حظر أو إبلاغ أو تجاهل طلب الصداقة إذا كنت لا تعرفهم.

2- إشعارات لقطات الشاشة

عندما ترسل لقطة شاشة إلى صديق ويصادف أن يأخذ لقطة شاشة لها قبل انتهاء وقت المشاهدة وانتهاء صلاحية اللقطة ستتلقى إشعارًا من سناب شات يقول التقط اسم المستخدم لقطة شاشة!، هذا الإشعار الصغير هو ملاحظة مهمة يجب أن تؤثر في كيفية اختيارك لمواصلة الالتقاط مع هذا الصديق.

يمكن لأي شخص يلتقط لقطة شاشة نشرها في أي مكان عبر الإنترنت أو عرضها لأي شخص يريدها. ورغم أنه من غير الضار عادةً التقاط إخطارات لقطة الشاشة ومشاهدتها من الأصدقاء المقربين والأقارب الذين تثق بهم إلا أنه لا يضر أبدًا أن تكون أكثر وعيًا بما ترسله إليهم، فقط في حالة حدوث ذلك.

سوف يخطرك سناب شات داخل التطبيق نفسه إذا أخذ شخص ما لقطة شاشة، ولكن يمكنك أيضًا الحصول عليها كإخطارات هاتفية فورية عن طريق إبقاء إشعارات سناب شات ممكّنة ضمن الإعدادات الرئيسية لجهازك.

3 – الاحتفاظ ببعض اللقطات المحفوظة

تتيح لك ميزة ذكريات سناب شات حفظ اللقطات قبل إرسالها أو حفظ القصص الخاصة بك التي نشرتها بالفعل. كل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة البطاقات الموجودة أسفل زر الكاميرا لعرض صورة مجمعة لجميع اللقطات التي حفظتها، وهو أمر ملائم لعرضها على أصدقائك شخصيًا.

ولكن قد ترغب في الاحتفاظ ببعض اللقطات المحفوظة. لذلك عندما تعرض على أصدقائك ذكرياتك على جهازك يمكنك تجنب التمرير السريع عبر اللقطات التي لا تريد أن يروها عن طريق نقلها إلى قسم عيني فقط.

لفعل هذا اضغط على خيار علامة الاختيار في الزاوية اليمنى العليا من ذكرياتك، ثم حدد اللقطات التي تريد جعلها خاصة ثم انقر فوق رمز القفل في أسفل الشاشة. بعد ذلك سيرشدك تطبيق سناب شات خلال عملية الإعداد لقسم My Eyes Only الخاص بك.

4 – الإرسال

على عكس جميع شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى التي تحتوي على أزرار حذف مريحة لا يمكنك إلغاء لقطة شاشة أرسلتها إلى الصديق الخطأ.

قبل الضغط على زر السهم للإرسال تعوّد على التحقق مرة أخرى من قائمة المستلمين. وفي حالة إذا كنت تفعل ذلك من داخل علامة تبويب الكاميرا؛ عن طريق الرد على لقطة شخص ما فانقر فوق اسم المستخدم الخاص به في الجزء السفلي وحدد من تريد أو لا تريد أن يتم تضمينه كمستلم.

5 – حذف القصص

بينما لا يمكنك إلغاء اللقطات التي ترسلها إلى الأصدقاء إلا أنه يمكنك على الأقل حذف قصص سناب شات التي تنشرها.

إذا نشرت قصة تندم عليها فانتقل إلى علامة التبويب “القصص”، فاضغط على قصتك لعرضها، ثم اسحب لأعلى وانقر على أيقونة سلة المهملات في الأعلى لحذفها على الفور.