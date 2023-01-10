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تعاني مشاكل نفسية وصعوبة في النطق

50 ألف ريال لمن يدلي بمعلومات عن مفقودة خميس مشيط

2023-01-10 الساعة 2:39
50 ألف ريال لمن يدلي بمعلومات عن مفقودة خميس مشيط
المواطن - فريق التحرير

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لا تزال عملية البحث عن مفقودة خميس مشيط مستمرة رغم مرور قرابة شهرين على غيابها؛ ما دفع الدكتور حسين الفيفي إلى الإعلان عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تساعد في العثور عليها.

مكافأة مالية

وقال الفيفي عبر تويتر: “رغم أنه قد مر شهران على مفقودة خميس مشيط ولم يعثر عليها إلا أني لم أعلم إلا الليلة.. وإني أعلن عن مكافأة قدرها خمسون ألف ريال لمن يدلي بأي معلومات عن المفقودة. ولا تنسوا هذه الطفلة وأمها المكلومة من دعواتكم، تحروا بها أوقات الإجابة. أسأل الله أن يردها لأهلها سالمة”.

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وتابع: “الخبر مؤلم يتفطر له القلب؛ وهذا وهي ليست ابنتك أو أختك، فكيف بحال أمها وذويها. ألحوا على الله بالدعاء، فقد يكون فيكم من هو قريب من الله. أسأل الله جل جلاله أن يردها لأمها وذويها، وأن يحفظها من كل شر، وأن يكشف ستر مَن تعرَّض لها وآذاها، أسأل الله الذي رد يوسف لأبيه أن يردها سالمة.”

مفقودة خميس مشيط

وكانت أم الفتاة المتغيبة قالت في وقت سابق إن ابنتها البالغة من العمر 13 عامًا كانت تعاني من مشاكل نفسية وإصابة في إحدى عينيها.

وأوضحت الوالدة في حديثها لـ “العربية” أنها لم تلجأ للإعلام إلا بعدما ضاقت بها السبل، واستنفدت محاولات البحث عنها، ولفتت إلى الجهود الحثيثة التي بذلها رجال الأمن بمساعدة المسؤولين في العثور عليها، ولكن دون جدوى.

وروت والدة المفقودة، تفاصيل يوم اختفائها، مشيرة إلى أن الطفلة ذهبت لإجراء اختبارها في المدرسة، وعند خروج الطالبات تواجدت الأم لاستلامها وفوجئت بأنها غير موجودة، وتم البحث عنها في كل مكان، ولكن دون جدوى.

وأوضحت أن ابنتها خلال الأيام الأخيرة كانت تعاني من حالة ضيق واكتئاب بسبب عدم قدرتها على الانضباط في الدوام، كما هو الحال مع قريناتها، وكان سبب تحويلها للدراسة المنزلية هو أن عمرها العقلي لا يوازي عمرها الزمني، فعمرها الزمني 13 عامًا والعمر العقلي 7 سنوات، مضيفة أن لدى ابنتها مشكلة في التخاطب.

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