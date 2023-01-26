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50 وظيفة شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة

2023-01-26 الساعة 9:00
50 وظيفة شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف هندسية وإدارية وصحية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بجازان، ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، ومستشفى القوات المسلحة بنجران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس شبكات (عدد وظيفتين/ جازان).

– مبرمج (جازان).

– سكرتير طبي (عدد وظيفتين/ الرياض).

– أخصائي تطبيقات أول (الرياض).

– سكرتير/ قسم العناية المركزة (الرياض).

– سكرتير/ جراحة القلب للكبار (الرياض)

– سكرتير/ تقنية الاتصالات والمعلومات (الرياض).

– اخصائي مراقبة السلامة (الرياض).

– أخصائي تخطيط/ موارد بشرية (الرياض).

– سكرتير/ الإدارة الطبية (الرياض).

– فني دهان (الرياض).

– مساعد تخطيط / موارد بشرية (الرياض).

– سكرتير طبي/ الإدارة الطبية (عدد وظيفتين/ الرياض).

– فني أجهزة حاسوب (الرياض).

– سكرتير/ إدارة التمريض (الرياض).

– مساعد طبي/ العناية المركزة للقلب أطفال (الرياض).

– أخصائي أنظمة موارد بشرية (الرياض).

– باحث قانوني (الرياض).

– كهربائي (الرياض).

– سكرتير/ العلاج التنفسي (الرياض).

– مشرف كهرباء (الرياض).

– أخصائي مشاريع (الرياض).

– فني نجارة (عدد وظيفتين/ الرياض).

– أخصائي التقارير الدورية (الرياض).

– فني الكترونيات (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– مترجم (الرياض).

– سائق (عدد 4 وظائف/ الرياض).

– سكرتير/ مختبر قسطرة القلب (الرياض).

– مساعد قانوني (نجران).

– مترجم شفوي (عدد 5 وظائف/ نجران).

– مهندس كهربائي (نجران).

– محاسب (عدد وظيفتين/ نجران).

– أخصائي إحصاء (نجران).

– أمين مستودع (عدد وظيفتين/ نجران).

– كبير الطهاة (نجران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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