500 ألف حالة وفاة بأمراض القلب سنويًّا بسبب الدهون المتحولة

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن قرابة 5 مليارات شخص حول العالم ما زالوا غير محميين مما يعرف بالدهون المتحولة أو غير المشبعة، وبما يزيد من إصابات أمراض القلب والوفاة.

500 ألف حالة وفاة

وحذرت المنظمة في تقرير أمس من أن حوالي 500 ألف حالة وفاة مبكرة بسبب الأمراض التاجية في القلب تحدث سنويًّا على مستوى العالم بسبب تناول هذه الدهون، وفقًا لوكالة وام.

وأوضحت أن هذه الدهون المتحولة والتي تعرف أيضًا بالأحماض الدهنية غير المشبعة المنتجة صناعيًّا توجد بشكل شائع في الأطعمة والمخبوزات وزيوت الطهي، ونوهت إلى أن 43 دولة نفذت حتى الآن سياسات الممارسات الأفضل لمعالجة الدهون المتحولة في الغذاء والتي وفرت الحماية لحوالي 2.8 مليار شخص على مستوى العالم، وأفادت المنظمة بأن الهدف العالمي المتمثل في القضاء التام عليها في عام 2023 ما زال بعيد المنال في هذا الوقت.