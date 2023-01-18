500 ألف ريال غرامة والسجن عقوبة التعدي على سياج الخطوط الحديدية

حذرت الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، من خطورة التعدي على سياج الخطوط الحديدية.

وقالت الشركة في تغريدة على موقع تويتر: إن التعدي على سياج الخطوط الحديدية يعرض فاعله وغيره للمخاطر.

تعد تعديًا واضحًا على الحقوق العامة

وتابعت: أن التجاوزات على سياج الخطوط الحديدية تعد تعديًا واضحًا وصريحًا على الحقوق العامة.

عقوبات ضخمة

وأشارت الشركة إلى أن تلك التعديات تترتب عليها عقوبة تصل إلى 500 ألف ريال وسجن سنتين أو إحداهما.