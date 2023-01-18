500 ألف ريال غرامة والسجن عقوبة التعدي على سياج الخطوط الحديدية

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حذرت الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، من خطورة التعدي على سياج الخطوط الحديدية.
وقالت الشركة في تغريدة على موقع تويتر: إن التعدي على سياج الخطوط الحديدية يعرض فاعله وغيره للمخاطر.
وتابعت: أن التجاوزات على سياج الخطوط الحديدية تعد تعديًا واضحًا وصريحًا على الحقوق العامة.
وأشارت الشركة إلى أن تلك التعديات تترتب عليها عقوبة تصل إلى 500 ألف ريال وسجن سنتين أو إحداهما.