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52 تحفة فنية تنتظركم في مزاد السيارات بـ إيماجينيشن بارك

2023-01-20 الساعة 6:10
52 تحفة فنية تنتظركم في مزاد السيارات بـ إيماجينيشن بارك
المواطن - فريق التحرير

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أعلن حساب موسم الرياض عن معرض السيارات داخل منطقة إيماجينيشن بارك إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022.

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وقال الحساب في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: عشَّاق السيارات.. جاء دوركم في مزاد معرض الرياض للسيارات داخل إيماجينيشن بارك.

وتابع: تنتظركم 52 تحفة فنيَّة 20 – 21 يناير الجاري، أحجز تذكرتك، وأبدأ المزايدة.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 بمناطق ترفيهية بعضها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض التي تعد أفخم مناطقه، كما يتيح الموسم لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.

15 منطقة ترفيهية

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

 

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