57 طائرة حربية تابعة لـ الصين تقترب من تايوان

سجلت القوات المسلحة التايوانية اقتراب 57 طائرة وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني منها، خلال اليوم الماضي، وفقًا للتقرير اليومي لوزارة الدفاع التايوانية.

وقالت الوزارة: من السادسة صباح يوم 8 يناير حتى السادسة من صباح يوم 9 يناير، تم رصد 57 طائرة وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في جميع أنحاء تايوان.

وفي تفاصيل أنواع الطائرات الحربية قالت إن 28 طائرة دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، بما في ذلك ثلاث طائرات مسيرة من طراز بي زي كي-005، وست طائرات مقاتلة من طراز جي-11، وطائرتان من طراز سو-30إس، و12 طائرة من طراز جي-16 وطائرتان من طراز جي-10، وقاذفتان استراتيجيتان من طراز إتش-6، وطائرة الكشف والإنذار كي جي-500.

رد فعل تايوان

وأرسلت تايوان دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع كما نشرت أنظمة صواريخ أرضية.

تصاعد التوتر بين الصين وتايوان

وتصاعد الوضع حول الجزيرة في أغسطس بعد زيارة لتايبيه قامت بها رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، وفي منتصف نوفمبر، التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأخبره أن تايوان خط أحمر في العلاقات الصينية الأمريكية لا يمكن تجاوزه.

وفي المقابل، أكد الرئيس الأمريكي بدوره على تمسك واشنطن بمبدأ الصين الواحدة.

ولا تعترف بكين بسيادة تايوان وتعتبرها مقاطعتها وتعارض بشكل قاطع اتصالاتها مع المسؤولين والجيش من الدول الأخرى.