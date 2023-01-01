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التقديم يبدأ اليوم 1 يناير

57 وظيفة أكاديمية للجنسين بجامعة تبوك

2023-01-01 الساعة 10:52
57 وظيفة أكاديمية للجنسين بجامعة تبوك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة تبوك عن (57) وظيفة أكاديمية (للجنسين) بدرجة (أستاذ مساعد فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المتاحة:

  •  أستاذ مساعد.
  •  أستاذ مشارك.
  •  أستاذ.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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