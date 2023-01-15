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نسبة أداء الجمعية المؤسسي بلغ 98%

58 ألف أسرة استفادت من خدمات المودة خلال عام 2022

2023-01-15 الساعة 7:16
58 ألف أسرة استفادت من خدمات المودة خلال عام 2022
المواطن - فريق التحرير

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قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها لإجمالي 58760 أسرة للعام 2022م، إذ بلغ إجمالي عدد الخدمات 201745 ألف خدمة، وبلغ نسبة متوسط أدائها العام 96% ومتوسط الأداء الاجتماعي 95%.

كما بلغ نسبة أداء الجمعية المؤسسي 98%، فيما سجل نسبة أدائها المالي 92%.

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وشكلت نسبة الرجال 33% من إجمالي عدد المستفيدين وبلغت نسبة النساء 24%، وشكل الأطفال 12% من الإجمالي، أما الشباب فبلغت نسبتهم 21%، وكبار السن 10%.

محفظة صناعة الأثر

وأشار المدير العام لجمعية المودة محمد آل رضي إلى أن من أبرز نتائج محفظة صناعة الأثر التي قامت الجمعية بتحقيقها خلال عام 2022، هي زيادة نسبة المهارات الأسرية لدى أكثر من 18 ألف متدرب ومتدربة من خلال التدريب الزواجي والتخطيط الأسري والتربية الوالدية بنسبة 89%.

وبلغت نسبة الأطفال والسيدات الذين تم حمايتهم من خلال مركز الحماية الأسرية 95% وبلغ نسبة الأطفال الذين تم علاجهم من اضطرابات الطفولة 53% وذلك من خلال عيادة “قرة عين” لعلاج اضطرابات الطفولة.

ومن خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، مكنت الجمعية 50% اقتصاديًا خلال العام 2022م من خلال التدريب الحرفي والمهني والمشاريع المتناهية الصغر.

كما قامت الجمعية بتأهيل 2488 ممارسًا ومختصًا من خلال مركز كفاءة للتطوير المهني للممارسين المختصين.

وأضاف آل رضي أن الجمعية نجحت في تحويل 9% من إجمالي زيارات الأسر المنفصلة في مركز شمل إلى الزيارة بالتراضي من المنزل، كما تمكنت من حل مشكلات 55% من الأسر قبل وصولها للمحاكم من خلال تقديم جلسات الصلح التي يقدمها مركز المودة للإرشاد الأسري وفض النزاعات.

وأشار إلى أن نسبة رضا عند المستفيدين خلال عام 2022 بلغ 88%. كما بلغ عدد المستفيدين من الحملات والمواد التوعوية التي يقدمها مركز إدراك للإنتاج الإعلامي التوعوي والقيمي أكثر من 9 ملايين مستفيد.

تأهيل جمعيات

وتابع أنه من خلال محفظة المنافسات والاستثمار الاجتماعي، تم تأهيل 24 جمعية لتقديم المنافسات الحكومية وتم العمل على 6 مشاريع منافسات خلال العام 2022، كما تم إطلاق مشروع استثماري اجتماعي، موضحًا أن إجمالي قيمة المنافسات الحكومية سجل 19 مليون ريال حيث بلغ نسبة العائد من الاستثمار الاجتماعي إلى إجمالي الإيرادات 5%، وتم تأهيل أكثر من 250 استشاريًا.

وأكد آل رضي أن محفظة الاستدامة المؤسسية والمالية حققت نسبة استجابة لاحتياجات المستفيدين 88%، كما تمكنت من معالجة شكاوى المستفيدين الواردة إلى الجمعية خلال عام 2022 بنسبة 100%.

معايير حوكمة الجمعيات

وحصدت الجمعية 98% في درجة تقييم معايير حوكمة الجمعيات الأهلية، كما بلغ عدد الشراكات الاستراتيجية 24 شراكة.

وحول نسبة رضا أصحاب المصلحة فسجلت 93%، فيما قدمت الجمعية خدمات النقل المعرفي وتبادل الزيارات مع 17 جهة أسرية للاستفادة من تجربة الجمعية.

ولفت آل رضي إلى أن الجمعية تمكنت خلال العام 2022 من خفض نسبة المصروفات العمومية والإدارية للجمعية إلى 7% مقارنة بالعام 2021م والتي كانت تبلغ 8%. وبلغت نسبة الإنفاق على البرامج والأنشطة 93%، وسجلت نسبة العائد الاقتصادي من التطوع إلى إجمالي الإيرادات 2% وبلغ نسبة العائد من الاستثمار الاجتماعي إلى إجمالي الإيرادات 5%.

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