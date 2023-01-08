5938 مستفيدًا في حفر الباطن من خدمات جمعية ألفة

قدمت جمعية أُلفة للتنمية الأسرية بمحافظة حفر الباطن خلال عام 2022م، عددًا من البرامج والمبادرات النوعية استفاد منها أكثر من 5938 مستفيدًا ومستفيدة.

مبادرات عام 2022

وأوضح المدير التنفيذي، نايف بن مرزوق الشريهي، أن البرامج والمبادرات التي نفذتها الجمعية خلال العام 2022، على النحو التالي قسم الإصلاح الأسري لـ 250 حالة وتنفيذ 642 استشارة هاتفية، إضافة لـ 32 دورة تدريبية متنوعة استفاد منها 2268 مستفيدًا ومستفيدة في عدد من المجالات الأسرية والتربوية وتأهيل المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى 80 مشاركة في برنامج دُنى للفتيات، كما قدم مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة 2256 زيارة لـ 112 مستفيدًا، وبلغ عدد الأطفال 240، كما قدمت برنامجًا نوعيًّا وهو برنامج التربية الوالدية وحماية الأطفال بعد الطلاق استفاد منه 60 حالة.

جميع الخدمات مجانًا

وأضاف الشريهي أن الجمعية تقدم برامج ومبادرات على مدار العام تشمل البرامج الوقائية للأسرة، والدورات التدريبية؛ وذلك إسهامًا منها في تحقيق الاستقرار الأسري، وتحقيقًا لرسالة الجمعية الوقائية للاهتمام بالأسرة والمجتمع وتطوير الذات.

وأكد الشريهي أن جميع الخدمات والدورات التي تقدمها الجمعية مجانًا.