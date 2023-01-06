Icon

6 أخطاء تجنبها عند وضع الطعام بالثلاجة Icon الأرصاد تنبه سكان الرياض: أمطار غزيرة حتى الثانية مساءً Icon القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد Icon لقطات لأول أردنية تقود مقاتلة إف 16 Icon جماهير النصر تثير الجدل قبل مواجهة الاتحاد Icon جمال عارف: صالح الشهري لاعب ليس بمستوى الهلال Icon صحة الرياض لمرضى الربو: احذروا الحالة المطرية Icon أبرز 10 أحداث في السعودية بـ موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 25 يناير Icon أبرز فوائد مضغ الهيل قتل البكتريا والفطريات Icon عبدالعزيز المريسل: سالم الدوسري لا يستحق الأفضل في يناير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
منها استخدام الأرفف الخاطئة

6 أخطاء تجنبها عند وضع الطعام بالثلاجة

2023-01-26 الساعة 12:33
6 أخطاء تجنبها عند وضع الطعام بالثلاجة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعتمد الجميع على الثلاجة لحفظ الطعام سواء المطبوخ أو النيء، أو الخضراوات والفاكهة، ويرى أنها الطريقة المناسبة لحفظ أي نوع من الطعام، إلا أنه يلاحظ فساد الطعام في وقت قليل، أو أصبح شكله غير مناسب للأكل.

وبحسب موقع realsimple يحدث ذلك نتيجة للطريقة الخاطئة التي تم حفظ الطعام بها، سواء بطريقة تغليفه أو حفظه في مكان غير مناسب له، وهذا ما يتسبب في هدر المال والوقت، ولذا نستعرض بعض الأخطاء التي يجب تجنبها عند تخزين وحفظ الطعام، وهي:

قد يهمّك أيضاً
Img

23 وظيفة صحية شاغرة لدى رعاية الطبية

Img

طاهٍ غاضب يطلق 20 صرصورًا في مطبخ مطعم

استخدام الأرفف الخاطئة

يعتقد الكثيرون أن كل مكان في الثلاجة مناسب لحفظ كل الأطعمة، ويمكن وضع الطعام أيًّا كان نوعه أو طريقة طهيه، في أي مكان بها، وهذا تفكير خاطئ، فالخضراوات يجب وضعها في الأدراج، واللحوم النية في الرف الأخير من الأسفل، والأطعمة التي لم يتم نضجها في أسفل الثلاجة، والجبن في الرف الأوسط والمعلبات في الأبواب.

تخزين الطعام مكشوفًا

يعتقد البعض أنه طالما وضع الطعام في الثلاجة فهو بذلك آمن ولا يصاب بأي أضرار، ولكن التخزين دون التغليف يؤدي إلى انتقال البكتريا إليه، ويفضل تغطية العبوات بأغطية محكمة، أو بلف الطبق أولًا باسترتش واقٍ، أو بورق ألومنيوم، ومن ثم الغطاء، ووضعه بالثلاجة.

استخدام أوعية غير مناسبة

تعتبر الأوعية المثالية لحفظ الطعام هي المصنوعة من الزجاج ذا الأغطية المحكمة، فهي أكثر أمانا لحفظ الطعام وتسخينه في الميكرويف، وغسلها في غسالة الصحون، أما حفظ الطعام في أداة الطهي فهي وسيلة خاطئة لأنه يمكن أن تتفاعل مع الطعام.

تخزين الطعام قبل أن يبرد

قبل تخزين الطعام يفضل التأكد من التخلص من الحرارة المرتفعة، وفي حالة الاستعجال، يمكن تخزينه في الثلاجة دون غطاء وهي الحالة الوحيدة فقط التي يسمع فيها بذلك، وبعد الانتهاء يمكن نقله إلى حاوية لها غطاء محكم، للحفاظ على الطعام.

التبريد الخاطئ

يلجأ الكثير إلى تبريد الخضراوات في الثلاجة مثل الطماطم والليمون والجزر وخيار، وبعد ذلك تفاجأ بذبولها، وذلك لأن طريقة التخزين كان خاطئة، حيث تم وضعها في درجة حرارة غير مناسبة للخضراوات، فيفضل وضعها في عبوة بلاستيكية محكمة الغلق خارج الثلاجة لبقائها فترة أطول.

استخدام باب الثلاجة بشكل خطأ

هناك من يلجأ لوضع الحليب والبيض في باب الثلاجة، وهذا طريقة خاطئة حيث إن درجة حرارة الباب متقلبة، نتيجة الفتح والغلق للثلاجة، فيفضل أن يكون الباب للعبوات المغلقة التي لم يتم فتحها من قبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم
الرياضة

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم

الرياضة
وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...
السعودية اليوم

وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا
العالم

توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا

العالم
مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...
حصاد اليوم

مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...

حصاد اليوم
تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...
السعودية اليوم

الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...

السعودية اليوم