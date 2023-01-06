6 أخطاء تجنبها عند وضع الطعام بالثلاجة

يعتمد الجميع على الثلاجة لحفظ الطعام سواء المطبوخ أو النيء، أو الخضراوات والفاكهة، ويرى أنها الطريقة المناسبة لحفظ أي نوع من الطعام، إلا أنه يلاحظ فساد الطعام في وقت قليل، أو أصبح شكله غير مناسب للأكل.

وبحسب موقع realsimple يحدث ذلك نتيجة للطريقة الخاطئة التي تم حفظ الطعام بها، سواء بطريقة تغليفه أو حفظه في مكان غير مناسب له، وهذا ما يتسبب في هدر المال والوقت، ولذا نستعرض بعض الأخطاء التي يجب تجنبها عند تخزين وحفظ الطعام، وهي:

استخدام الأرفف الخاطئة

يعتقد الكثيرون أن كل مكان في الثلاجة مناسب لحفظ كل الأطعمة، ويمكن وضع الطعام أيًّا كان نوعه أو طريقة طهيه، في أي مكان بها، وهذا تفكير خاطئ، فالخضراوات يجب وضعها في الأدراج، واللحوم النية في الرف الأخير من الأسفل، والأطعمة التي لم يتم نضجها في أسفل الثلاجة، والجبن في الرف الأوسط والمعلبات في الأبواب.

تخزين الطعام مكشوفًا

يعتقد البعض أنه طالما وضع الطعام في الثلاجة فهو بذلك آمن ولا يصاب بأي أضرار، ولكن التخزين دون التغليف يؤدي إلى انتقال البكتريا إليه، ويفضل تغطية العبوات بأغطية محكمة، أو بلف الطبق أولًا باسترتش واقٍ، أو بورق ألومنيوم، ومن ثم الغطاء، ووضعه بالثلاجة.

استخدام أوعية غير مناسبة

تعتبر الأوعية المثالية لحفظ الطعام هي المصنوعة من الزجاج ذا الأغطية المحكمة، فهي أكثر أمانا لحفظ الطعام وتسخينه في الميكرويف، وغسلها في غسالة الصحون، أما حفظ الطعام في أداة الطهي فهي وسيلة خاطئة لأنه يمكن أن تتفاعل مع الطعام.

تخزين الطعام قبل أن يبرد

قبل تخزين الطعام يفضل التأكد من التخلص من الحرارة المرتفعة، وفي حالة الاستعجال، يمكن تخزينه في الثلاجة دون غطاء وهي الحالة الوحيدة فقط التي يسمع فيها بذلك، وبعد الانتهاء يمكن نقله إلى حاوية لها غطاء محكم، للحفاظ على الطعام.

التبريد الخاطئ

يلجأ الكثير إلى تبريد الخضراوات في الثلاجة مثل الطماطم والليمون والجزر وخيار، وبعد ذلك تفاجأ بذبولها، وذلك لأن طريقة التخزين كان خاطئة، حيث تم وضعها في درجة حرارة غير مناسبة للخضراوات، فيفضل وضعها في عبوة بلاستيكية محكمة الغلق خارج الثلاجة لبقائها فترة أطول.

استخدام باب الثلاجة بشكل خطأ

هناك من يلجأ لوضع الحليب والبيض في باب الثلاجة، وهذا طريقة خاطئة حيث إن درجة حرارة الباب متقلبة، نتيجة الفتح والغلق للثلاجة، فيفضل أن يكون الباب للعبوات المغلقة التي لم يتم فتحها من قبل.