Icon

وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء Icon تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب Icon قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان Icon اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 Icon الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير Icon الذكاء الاصطناعي يكشف في 10 ثوانٍ سبب بكاء الرضع Icon النصر يسعى لتعزيز صدارته Icon مقتل صديق بوتين أثناء عبوره الشارع  Icon توقعات باستمرار الأمطار على 3 مناطق حتى المساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
ومنها البروكولي وثمار البحر

6 أغذية مفيدة في ضبط سكر الدم

2023-01-06 الساعة 6:56
6 أغذية مفيدة في ضبط سكر الدم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نصح خبراء الصحة بعدة أغذية تساعد على تفادي الأسوأ، خاصة من يعانون من داء السكري أو من اضطرابات صحية أخرى مرتبطة بمستويات السكر في الدم.

ويتأثر مستوى السكر في الدم بعوامل أخرى مثل زيادة الوزن والإرهاق ودور الجينات، لكن الطعام يلعب دورًا حاسمًا، بحسب الأطباء.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأمطار الغزيرة تغسل المسجد الحرام

Img

أمطار الرياض تسقي أشجار المكسيك وتعكس إضاءات اليابان في بوليفارد وورلد

ويوصي الخبراء بالإقبال على أغذية ذات مكونات تساعد على خفض مستوى السكر في الدم؛ من بينها:

البروكولي:

تحتوى هذه الثمرة على مكون كيميائي يسمى “السيلفورافان”، الذي يساعد على خفض مستوى السكر في الدم، وتقليل حساسية الأنسولين.

ثمار البحر:

تعد مصدرا مهما من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم.

البروتين مهم جدا لضبط مستوى السكر في الجسم، لأنه يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، وتفادي ارتفاع سكر الدم بعد تناول الوجبات.

ويزيد البروتين من شعور الإنسان بالشبع، كما يساعده أيضا على التخلص من الدهون التي تتراكم في الجسم.

المكسرات:

يساعد أكل المكسرات على ضبط مستوى السكر في الجسم، لا سيما عند اتباع نظام غذائي ذي مستوى منخفض من الكربوهيدرات.

ينصح الخبراء بتناول نحو 56 من المكسرات؛ مثل اللوز والفول السوداني، لا سيما لدى الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من السكري.

التوت:

تناول هذه الفاكهة يسهل ضبط السكر في الدم، نظرا لما تحتوي عليه من ألياف وفيتامينات ومعادن ومكونات مضادة للأكسدة.

في سنة 2019، كشفت دراسة صحية أن تناول 250 غراما مما يعرف بتوت العليق مع وجبة من الكربوهيدرات، يؤدي إلى خفض مستوى الأنسولين وسكر الدم لدى الأشخاص الذين يكونون معرضين بشدة للإصابة بمرض السكري.

الأفوكادو:

هذه الثمرة غنية بالدهون الصحية والألياف والمعادن، وفي حال أضيفت إلى الطعام، فإنها تؤدي دورا مهما في خفض سكر الدم.

وأفادت دراسات صحية أن تناول الأفوكادو يساعد على الوقاية من متلازمة تصيب عملية التمثيل الغذائي لدى الإنسان، وهي اضطراب يكون مصحوبا بارتفاع ضغط الدم، وسكر الدم.

البيض:

يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وفيه عناصر أخرى مغذية بكثرة مثل الدهون الصحية والمعادن والمكونات المضادة للأكسدة، وهو يساعد على ضبط سكر الدم.

وكشفت دراسة سابقة أجريت بكوريا الجنوبية، أن الأشخاص الذين واظبوا على أكل البيض أربع مرات في الأسبوع، كانوا أكثر تفاديًا للسكري بنسبة 40 بالمئة مقارنة بمن أكلوا البيض مرة واحدة فقط في الأسبوع.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أوناحي: نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات بالمونديال
كأس العالم

أوناحي: نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات بالمونديال

كأس العالم
مساعي الخيرية تشارك في حفل برنامج أهالينا...
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تشارك في حفل برنامج أهالينا...

السعودية اليوم
دعوة لتوسيع خدمات المنصة الوطنية للعمل التطوعي...
السعودية اليوم

دعوة لتوسيع خدمات المنصة الوطنية للعمل التطوعي...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
مربعانية ديسمبر كانت معتدلة وتوقعات بتكرارها في...
السعودية اليوم

مربعانية ديسمبر كانت معتدلة وتوقعات بتكرارها في...

السعودية اليوم
حساب المواطن عن مكافأة الطلاب: افصحوا عنها
حصاد اليوم

حساب المواطن عن مكافأة الطلاب: افصحوا عنها

حصاد اليوم
10 وفيات في حريق بناية سكنية بمدينة...
العالم

10 وفيات في حريق بناية سكنية بمدينة...

العالم
الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك...
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك...

السعودية اليوم