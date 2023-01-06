6 خطوات لحجز موعد توثيق تطعيمات الأطفال إلكترونيًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن 6 خطوات لحجز موعد لتوثيق شهادة تطعيمات الأطفال إلكترونيًا عبر تطبيق (صحتي)، عقب بدء قرارها الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف يوضح خطوات حجز موعد لتوثيق شهادة التطعيمات إلكترونيًا.

خطوات التوثيق:

1 ـ حمل تطبيق صحتي وسجل بياناتك.

2 ـ اختر حجز المواعيد عبر تطبيق صحتي.

3 ـ اختر توثيق التطعيمات ومن بعدها اختيار المنشأة.

4 ـ اختر حجز الموعد.

5 ـ اختر اليوم والوقت المناسب.

6 ـ قم بتأكيد الحجز.

شهادة تطعيمات إلكترونية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، بدء الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية عبر تطبيق صحتي.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هدف الانتقال للتطيعمات الإلكتروني يكمن في سهولة الحفاظ عليها وتصديرها عند الحاجة.

طرق الحجز

وأشارت الصحة إلى أنه يمكن الحجز في عيادة توثيق التطعيمات والذهاب للمركز الصحي، أو تسجيل التطعيم ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.