6 خطوات لحجز موعد توثيق تطعيمات الأطفال إلكترونيًا

الداخلية : 4 عقوبات لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود البنك المركزي يطالب شركات التأمين بتقارير أسعار وثائق المركبات والطبي الصحة : 55 إصابة كورونا جديدة وحالة وفاة واحدة الأحمدي يحدد مواصفات ومهارات مهنة صانع الثروات فعاليات تكاتف تجذب الرياضيين والجمهور بتبوك وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا وظائف شاغرة لدى البريد السعودي وصول نجوم الفن للرياض استعدادًا لحفل ليلة صوت الأرض تحولات جذرية تشهدها الرياضة السعودية تقودها للعالمية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن 6 خطوات لحجز موعد لتوثيق شهادة تطعيمات الأطفال إلكترونيًا عبر تطبيق (صحتي)، عقب بدء قرارها الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف يوضح خطوات حجز موعد لتوثيق شهادة التطعيمات إلكترونيًا.
1 ـ حمل تطبيق صحتي وسجل بياناتك.
2 ـ اختر حجز المواعيد عبر تطبيق صحتي.
3 ـ اختر توثيق التطعيمات ومن بعدها اختيار المنشأة.
4 ـ اختر حجز الموعد.
5 ـ اختر اليوم والوقت المناسب.
6 ـ قم بتأكيد الحجز.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، بدء الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية عبر تطبيق صحتي.
وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هدف الانتقال للتطيعمات الإلكتروني يكمن في سهولة الحفاظ عليها وتصديرها عند الحاجة.
وأشارت الصحة إلى أنه يمكن الحجز في عيادة توثيق التطعيمات والذهاب للمركز الصحي، أو تسجيل التطعيم ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.