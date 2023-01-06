6 طرق لمقاومة الأمراض بسبب التغيرات المناخية

مع تغير المناخ أو الطقس يمرض الكثير من الناس، نظرًا لأن الطقس يتغير بشكل مفاجئ من موجات البرد إلى مشمس إلى ممطر، وهذا يمكن أن يؤثر على صحتك أيضًا وتبدأ في الشعور بألم في الحلق وانسداد في الأنف.

ووفقًا لإحدى الدراسات، التي نقلها موقع تايمز أوف إنديا، هناك 6 نصائح لمنع الإصابة بالمرض أثناء تغيرات الطقس، وهي:

اغسل يديك

يمكن أن تحمل يداك عددًا كبيرًا من الجراثيم من الأسطح المتعددة التي تتلامس معها خلال النهار. لذا يجب تجنب لمس فمك أو عينيك أو أذنيك لأنه سيسهل دخول الجراثيم والفيروسات إلى جسمك.

وكذلك التأكد بشكل خاص من غسل اليدين قبل تناول طعامك من خلال استخدام معقم اليدين في حالة عدم قدرتك على غسل يديك بالماء والصابون.

ماء الغرغرة

وخلصت الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين يتغرغرون بالماء العادي هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي، مقارنة بأولئك الذين لا يقومون بالغرغرة، يمكنك الغرغرة بالماء الفاتر بقليل من الملح. فالغرغرة طريقة بسيطة لغسل البكتيريا التي قد تكون عالقة في فمك وحلقك.

ابق نشطاً

كما أظهرت الدراسة أن ممارسة التمارين الخفيفة بانتظام لمدة 45 دقيقة، من 3 إلى 5 أيام في الأسبوع، تجعل جهاز المناعة لديك أكثر قدرة على مكافحة أمراض الجهاز التنفسي العلوي.

وأفادت دراسة أخرى أن أولئك الذين ساروا لمدة 35-45 دقيقة 5 أيام في الأسبوع استخدموا نصف عدد أيام المرض فقط، مقارنة بأولئك الذين يعانون من أنماط حياة خاملة.

قسط كافٍ من النوم

يمكن أن تؤثر عادات النوم ومدته على صحتك العقلية والجسدية، حيث أظهرت دراسة أن أولئك الذين ينامون أقل من 7 ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالزكام بنسبة تصل إلى 3 مرات مقارنة بمن ينامون لأكثر من 7 ساعات. لذا حاول وضع جدول نوم لمدة 7-9 ساعات والتزم به. إنه مثالي لمواءمة جدول نومك مع أوقات غروب الشمس وشروقها.

ابق رطبًا

من المهم أن تبقى رطبًا بشكل صحيح للحفاظ على صحة جيدة أثناء الطقس البارد، كما هو الحال أثناء الطقس الدافئ.

ويساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في الحفاظ على الأغشية المخاطية للممرات الأنفية رطبة، في مقاومة الفيروسات من دخول جسمك.

ويميل الناس إلى شرب كميات أقل من الماء خلال فصل الشتاء، ولهذا السبب يجب أن تتذكر أن تستمر في شرب الماء طوال اليوم.

نظام غذائي مضاد للالتهابات

ويمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالمغذيات التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات على تعزيز مناعتك وحمايتك من الإصابة بالمرض مع تغير الطقس.

ويمكن لتناول أطعمة مثل الخضروات ذات الأوراق الداكنة والتوت والسلمون والبطاطا الحلوة، والمكسرات مثل اللوز والجوز والفستق أن تعزز مناعتك أثناء تغيير الموسم.