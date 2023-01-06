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ضمن مؤتمر التعدين الدولي

6 فرص تعدينية في السعودية أمام المستثمرين

2023-01-08 الساعة 11:07
6 فرص تعدينية في السعودية أمام المستثمرين
المواطن - واس

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تنظِّم وزارة الصناعة والثروة المعدنية الخميس القادم ملتقى فرص الاستكشاف التعديني، وذلك في إطار مؤتمر التعدين الدولي الذي يقام تحت رعاية خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – خلال المدة من 10 – 12 يناير الجاري، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

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دعم تحالفات

وتشهد فعاليات الملتقى مشاركة أفضل الشركات الدولية في مجال الاستكشاف التعديني والشركات الاستثمارية الوطنية المهتمة في قطاع التعدين، بهدف دعم إنشاء تحالفات إستراتيجية بين الشركات المحلية والدولية، وتطوير البيئة التنافسية في القطاع، إلى جانب نقل أفضل الخبرات الفنية وتحفيز فرص اكتشاف مناجم جديدة في المملكة.

6 فرص تعدينية

وسيقدم الملتقى تفاصيل ست فرص تعدينية في المملكة للاستكشاف أمام المستثمرين العالميين والمحليين، تأتي تحت مظلة مبادرة “برنامج الاستكشاف المسرع” وبرنامج تطوير الصناعة

الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، حيث تعدُّ هذه الفرص نقلة نوعية نحو استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة، وتأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعدُّ قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

الردينية

وتشمل الفرص الاستثمارية لرخص الكشف موقع “الردينية” الذي تبلغ مساحته أكثر من 78 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب خام الزنك والفضة، وموقع “أم حديد” الذي تبلغ مساحته أكثر من 246 كيلومتراً مربعاً، ويضم مخزوناً كبيراً من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، وموقع “جبل إدساس” بمساحة تزيد على 121 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب غنية من خام الحديد، وموقع “بئر عمق” في المدينة المنورة الذي تزيد مساحته على 187 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب من خام النحاس والزنك، وكذلك موقع “جبل الصهايبة” في منطقة عسير الذي تزيد مساحته على 283 كيلومتراً مربعاً، ويضم مخزوناً من الزنك والرصاص والنحاس والحديد، بالإضافة إلى موقع “محدد” الذي يغطي مساحة تصل إلى 139 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص.

فعاليات عدة

يذكر أن مؤتمر التعدين الدولي هذا العام يشتمل على عدد من الفعاليات التي تخدم القطاع والمستثمرين في مشاريع من بينها تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية، ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا بصفتها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلًا عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، بالإضافة إلى الجناح السعودي الذي ينظم تحت شعار “استثمر في السعودية”، ويضم العديد من الهيئات والجهات الحكومية لتقديم المعلومات حول أبرز مستجدات الفرص الاستثمارية في المملكة.

 

 

 

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