6 مزايا للعقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات

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حددت الهيئة العامة للنقل بالتفصيل مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات.
ومن ضمن مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات
– ضمان كفاءة وجودة المتطلبات الفنية لسيارات التأجير
– التكامل التقني مع الجهات ذات العلاقة
– تشجيع وحماية الاستثمار في نشاط تأجير السيارات
– حفظ وحماية حقوق جميع الأطراف
– سهولة عملية تنفيذ العقد الإلكتروني
– إشعارات مباشرة أثناء وبعد التوقيع الإلكتروني
ويمكن للمنشآت المرخصة لدى الهيئة العامة للنقل إصدار العقود الموحدة عبر بوابة نقل الإلكترونية naql.sa.