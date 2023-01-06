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ضمان كفاءة وجودة المتطلبات الفنية لسيارات التأجير

6 مزايا للعقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات

2023-01-05 الساعة 1:01
6 مزايا للعقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات
المواطن - فريق التحرير

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حددت الهيئة العامة للنقل بالتفصيل مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات.

ومن ضمن مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات

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مزايا العقد الإلكتروني الموحد

– ضمان كفاءة وجودة المتطلبات الفنية لسيارات التأجير

– التكامل التقني مع الجهات ذات العلاقة

– تشجيع وحماية الاستثمار في نشاط تأجير السيارات

– حفظ وحماية حقوق جميع الأطراف

– سهولة عملية تنفيذ العقد الإلكتروني

– إشعارات مباشرة أثناء وبعد التوقيع الإلكتروني

ويمكن للمنشآت المرخصة لدى الهيئة العامة للنقل إصدار العقود الموحدة عبر بوابة نقل الإلكترونية naql.sa.

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