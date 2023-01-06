6 معلومات عن التحديث الجديد من واتساب

أعلن تطبيق واتساب المملوك لشركة Meta مؤخرًا عن أنه سيسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل عندما يكون الإنترنت إما محجوبًا أو معطلًا، وفيما يلي 6 أشياء يجب معرفتها حول التحديث الجديد.

1- ما هو واتساب proxy ؟

سيمكن التحديث الجديد المستخدمين من الاتصال بأصدقائهم وعائلاتهم وحتى خدمات الاستجابة للطوارئ، عندما لا يتوفر اتصال بالإنترنت.

2- كيف تجد خوادم بروكسي؟

معنى مصطلح بروكسي هو موقع خادم إنترنت مجاني، وبالتالي يمكن لأولئك الذين يشهدون تعطلًا في خدمات الإنترنت طلب المساعدة من الآخرين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى البروكسي.

إذا كان المستخدمون لا يزالون غير قادرين على إرسال أو استقبال رسائل WhatsApp باستخدام بروكسي، فمن المحتمل أنه قد تم حظرها، وهنا يمكن للمستخدمين الضغط لفترة طويلة على عنوان البروكسي المحظور لحذفه ثم إدخال عنوان جديد للمحاولة مرة أخرى.

3- لماذا تستخدم WhatsApp البروكسي؟

الدافع وراء هذا التحديث الجديد هو مساعدة العديد من الأشخاص الذين لا يزالون محرومين من القدرة على الوصول إلى أحبائهم بسبب قطع الإنترنت.

على سبيل المثال، تعاني دول عديدة مثل إيران التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة حجب الإنترنت كذلك أوكرانيا التي تعاني من الصراع تشهد انقطاع اتصالات الإنترنت، وهنا فإن دعم واتساب للبروكسي يساعد الأشخاص في التواصل.

4- هل الاستخدام آمن؟

يلاحظ WhatsApp أنه عندما يتصل المستخدمون ببعضهم البعض عبر البروكسي، فإن رسائلهم تكون مشفرة من طرف إلى طرف، هذا يعني أنه لن يكون هناك طرف ثالث قادر على قراءة الرسائل.

5- متى تتوفر الخدمة؟

يدعم واتساب التحديث الجديد لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

6- كيفية الاستخدام