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كيفية الاستخدام وموعد توفره

6 معلومات عن التحديث الجديد من واتساب

2023-01-08 الساعة 3:11
6 معلومات عن التحديث الجديد من واتساب
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أعلن تطبيق واتساب المملوك لشركة Meta مؤخرًا عن أنه سيسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل عندما يكون الإنترنت إما محجوبًا أو معطلًا، وفيما يلي 6 أشياء يجب معرفتها حول التحديث الجديد.

1- ما هو واتساب proxy ؟

سيمكن التحديث الجديد المستخدمين من الاتصال بأصدقائهم وعائلاتهم وحتى خدمات الاستجابة للطوارئ، عندما لا يتوفر اتصال بالإنترنت.

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6 معلومات عن التحديث الجديد من واتساب

2- كيف تجد خوادم بروكسي؟

معنى مصطلح بروكسي هو موقع خادم إنترنت مجاني، وبالتالي يمكن لأولئك الذين يشهدون تعطلًا في خدمات الإنترنت طلب المساعدة من الآخرين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى البروكسي.

إذا كان المستخدمون لا يزالون غير قادرين على إرسال أو استقبال رسائل WhatsApp باستخدام بروكسي، فمن المحتمل أنه قد تم حظرها، وهنا يمكن للمستخدمين الضغط لفترة طويلة على عنوان البروكسي المحظور لحذفه ثم إدخال عنوان جديد للمحاولة مرة أخرى.

3- لماذا تستخدم WhatsApp البروكسي؟

الدافع وراء هذا التحديث الجديد هو مساعدة العديد من الأشخاص الذين لا يزالون محرومين من القدرة على الوصول إلى أحبائهم بسبب قطع الإنترنت.

على سبيل المثال، تعاني دول عديدة مثل إيران التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة حجب الإنترنت كذلك أوكرانيا التي تعاني من الصراع تشهد انقطاع اتصالات الإنترنت، وهنا فإن دعم واتساب للبروكسي يساعد الأشخاص في التواصل.

4- هل الاستخدام آمن؟

يلاحظ WhatsApp أنه عندما يتصل المستخدمون ببعضهم البعض عبر البروكسي، فإن رسائلهم تكون مشفرة من طرف إلى طرف، هذا يعني أنه لن يكون هناك طرف ثالث قادر على قراءة الرسائل.

5- متى تتوفر الخدمة؟

يدعم واتساب التحديث الجديد لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

6- كيفية الاستخدام

  • الخطوة الأولى هي تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.
  • انتقل إلى علامة التبويب الدردشات، واضغط على المزيد من الخيارات More options > الإعدادات Settings.
  • انقر فوق التخزين والبيانات Storage and Data> البروكسي Proxy.
  • اضغط على استخدام البروكسي Use Proxy.
  • انقر فوق تعيين البروكسي Set Proxy ثم أدخل العنوان وانقر فوق حفظ.
  • ستظهر علامة اختيار إذا كان الاتصال ناجحًا.
  • يمكنك الآن إرسال واستقبال الرسائل عبر WhatsApp دون إنترنت.

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