Icon

طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان Icon أمير القصيم يثمن مبادرة تنزه المواطنين بمحمية المسند خلال الشتاء Icon الاتحاد الأكثر حضورًا بـ200 ألف مشجع Icon مركز إدارة أزمات مكة يحذر من حالة مطرية بجدة الليلة Icon مشاهد مخيفة لتأثير العواصف والفيضانات على كاليفورنيا Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة Icon بداية مميزة لـ أندريس روا مع الباطن Icon توقعات بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي غدًا Icon قريبًا السماح باصطياد الوضيحي وغزال الريم بمحمية الإمام تركي Icon موعد مباراة الشباب والاتحاد والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
الرياضة والتقليل من السكريات أبرزها

6 نصائح لتجنب مشاكل الشتاء الصحية

2023-01-08 الساعة 5:13
6 نصائح لتجنب مشاكل الشتاء الصحية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكدت وزارة الصحة أن التوازن في الأكل، والتقليل من السكريات، وممارسة الرياضة بانتظام لتقوية المناعة، والحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا، وعدم إشعال الفحم أو الحطب في الأماكن المغلقة، والإكثار من شرب الماء لتجنّب الجفاف من أهم الأمور التي تُسهم في الحد من الأعراض والمشاكل الصحية التي تحصل في موسم الشتاء.

شتاء صحي

وأطلقت “الصحة” في وقت سابق عبر حساب الوزارة في منصة “تويتر” ومنصتها التوعوية “عش بصحة”، حملة توعوية تحت شعار لشتاء صحي، التي استهدفت من خلالها تبيان الأعراض والمشاكل الصحية التي تحصل في موسم الشتاء.

قد يهمّك أيضاً
Img

لاعبو الهلال والاتحاد يتعاطفون مع عبدالإله المالكي بعد بكائه

Img

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الملقا بالرياض

يُذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة التوعوية استكمالاً للجهود التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، ووقاية للأمراض.

لشتاء صحي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين
الرياضة

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

الرياضة
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...

السعودية اليوم
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
الرياضة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

كأس العالم
منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...
العالم

منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...

العالم
وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
السعودية اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

السعودية اليوم
مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...
السعودية اليوم

مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...

السعودية اليوم
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
السعودية اليوم

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

السعودية اليوم