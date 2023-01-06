6 نصائح لتجنب مشاكل الشتاء الصحية

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أكدت وزارة الصحة أن التوازن في الأكل، والتقليل من السكريات، وممارسة الرياضة بانتظام لتقوية المناعة، والحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا، وعدم إشعال الفحم أو الحطب في الأماكن المغلقة، والإكثار من شرب الماء لتجنّب الجفاف من أهم الأمور التي تُسهم في الحد من الأعراض والمشاكل الصحية التي تحصل في موسم الشتاء.
وأطلقت “الصحة” في وقت سابق عبر حساب الوزارة في منصة “تويتر” ومنصتها التوعوية “عش بصحة”، حملة توعوية تحت شعار لشتاء صحي، التي استهدفت من خلالها تبيان الأعراض والمشاكل الصحية التي تحصل في موسم الشتاء.
يُذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة التوعوية استكمالاً للجهود التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، ووقاية للأمراض.