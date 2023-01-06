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منها ممارسة الرياضة وعدم السهر

6 نصائح لحماية القلب من الأمراض

2023-01-08 الساعة 8:56
6 نصائح لحماية القلب من الأمراض
المواطن - فريق التحرير

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كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر، عن 6 نصائح لحماية القلب من الأمراض.

وأضاف النمر عبر حسابه  الشخصي بموقع “تويتر” أن الحفاظ على قلب سليم من الأمراض الابتعاد عن بعض العادات أبرزها:

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نصائح الوقاية:

1ـ عدم التدخين.

2 ـ الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

3 ـ ممارسة الرياضة.

4 ـ الابتعاد عن الملح.

5ـ عدم السهر.

6ـ اشتر راحة بالك بأي ثمن.

الحالة المرضية:

وفي حال كنت مصابًا بحالة مَرَضية مثل ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، فقد يصف لك الطبيب الأدوية ويُوصي بإجراء تغييرات في نمط حياتك، لكن تأكَّد من تناوُل أدويتك حسب تعليمات الطبيب واتباع خطة نمط حياة صحي.

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