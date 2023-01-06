6 نصائح للاستغناء عن الوجبات غير الصحية

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اقترح خبير التغذية والمدرب الصحي سانكيت سابكوتا، بعض الإستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على التوقف عن تناول الوجبات الخفيفة الطائشة والانغماس في عادات الأكل الصحية.
عندما نكون مرهقين، فإن تناول الطعام يساعد بشكل أساسي في تعديل الإجهاد، لكن هذا ليس جيدًا على المدى الطويل.
ولذلك يجب البحث عن طرق أخرى للتغلب على التوتر أو الملل التي لا تتضمن تناول الطعام، مثل الذهاب في نزهة على الأقدام أو قراءة كتاب أو الاتصال بصديق.
يجب البحث عن أنشطة لإبقاء نفسك مشغولًا، وهو ما من شأنه أن يجعلك أقل عرضة للجوء إلى الطعام عندما تشعر بالملل أو التوتر.
لا تحتفظ بالوجبات الخفيفة غير الصحية في المنزل، أو على الأقل احتفظ بها بعيدًا عن متناول اليد، وتأكد من وجود بيئة تدعم هدفك.
إذا كنت ترغب في الحصول على اللياقة البدنية واتخاذ خيارات طعام أفضل، فلا تشترِ طعامًا مغريًا وتخزنه لديك.
اشترِ الطعام الذي يتطلب منك طهيه بالفعل، بدلًا من البسكويت الفوري أو رقائق البطاطس أو النودلز.
تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم كل ليلة، فإن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشهية والرغبة الشديدة في الأكل.
اهدف إلى النوم لمدة 7- 9 ساعات كل ليلة، وحاول النوم مبكرًا، وإذا وجدت نفسك تستهلك الكثير من الوجبات الخفيفة بعد العشاء، فهذا لأنك تنام متأخرًا.
قم بتخزين الوجبات الخفيفة الصحية مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة. احتفظ بها في مرمى البصر، بحيث تزداد احتمالية الوصول إليها عندما تشعر بالرغبة في ذلك.
حاول أن تكون أكثر وعيًا بعاداتك الغذائية، وانتبه إلى إشارات الجوع في جسمك، وتوقف عن الأكل عندما تكون ممتلئًا، وتجنب الأكل عندما لا تكون جائعًا بالفعل، وسيساعدك الأكل اليقظ على أن تكون أكثر انسجامًا مع احتياجات جسمك.