6 نصائح مفيدة للإقلاع عن التدخين في فترة قصيرة

يسعى الكثيرون للإقلاع عن عادة التدخين السيئة، إلا أنه قد يكون صعبًا ومستحيلًا، وهو ما يجعله يتمادى في عدم التوقف عنها رغم الشعور بالذنب أحيانًا، ومن خلال السطور التالية، نقدم 6 نصائح وطرق فعالة تساعد على الإقلاع عن التدخين في فترة قصيرة، فقط كن صاحب عزيمة وإرادة، والتزم بهذه النصائح من أجل صحة أفضل.

احذر التسويف

كن حاسمًا، وإن قررت الإقلاع عن التدخين لا تخدع نفسك بقول سأبدأ غدًا أو الأسبوع المقبل، هذا لن يجعلك تبدأ في تحقيق ما ترغبه من الإقلاع عن التدخين، ولن يكون إلا مجرد تسويف للأمر، لذلك احذر التسويف وابدأ فورًا.

أنشطة جديدة

يجب أن تبحث عن فكرة تشغل بها نفسك، خاصة في الأيام الأولى من الإقلاع عن التدخين، حتى لا تترك نفسك للغضب والملل، ويفضل أن يكون هذا النشاط رياضيًّا، مثل رياضة المشي أو السباحة أو ما غير ذلك بحيث تشغل وقتك.

نقِّ جسمك من السموم

تتسبب عادة التدخين في إدخال العديد من السموم للجسم، فاحرص على تنقية جسمك من السموم بتناول السوائل وبالتحديد الماء، بينما تجنب تمامًا المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر، والتي قد تتسبب في زيادة وزنك، وتضر بصحتك.

تناول أطعمة صحية

ضم الخضروات والفواكه إلى نظام غذائك الجديد والذي سيعمل على تنقية جسمك من السموم أيضًا ومده بالفيتامينات والمعادن، وحافظ على تناول وجبات صحية ومتوازنة وقليلة السعرات الحرارية.

الابتعاد عن إغراءات التدخين

يفضل الابتعاد في الفترة الأولى عن جلسات الأصدقاء المدخنين؛ حتى لا تقع تحت إغراءات التدخين، ويفضل أيضًا الاتفاق مع صديق أو أكثر على الإقلاع سويًّا عن هذه العادة السيئة ليشجع كل منكما الآخر.

لا تَنْسَقْ وراء ضعفك

قد تشعر بالضعف أحيانا، وتعود إلى التدخين أثناء هذه الفترة، لكن لا تستسلم لهذا الأمر وتَنْسَقْ وراء ضعفك، عاود من جديد في كل مرة تشعر فيها بالضعف.