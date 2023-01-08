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لتخزين حطب محلي ورعي إبل

68 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن

2023-01-08 الساعة 3:47
68 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط 68 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.

تفاصيل الضبط

وتفصيلًا، ذكرت الداخلية في مقطع فيديو، أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 18 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسير ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

كما تم ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة.

وضبط الأمن البيئي أيضًا 6 مخالفين لنظام البيئة لرعيهم 98 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

تخزين حطب محلي

كما تم القبض على 24 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وتم ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في محافظة أملج.

فيما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، 15 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات في مناطق مكة المكرمة، الرياض، حائل، القصيم، الباحة، وتبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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