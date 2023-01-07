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من أجل عقود عادلة

7 آلاف ممرضة يضربون عن العمل في نيويورك

2023-01-09 الساعة 9:33
7 آلاف ممرضة يضربون عن العمل في نيويورك
المواطن - فريق التحرير

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أفادت جمعية الممرضات في ولاية نيويورك، اليوم الاثنين، أن أكثر من 7000 ممرضة وممرض أضربوا في الولاية الأمريكية، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

بيان

وتابعت جمعية الممرضات في ولاية نيويورك في بيان قائلة: بعد المساومة في وقت متأخر من الليل في مستشفى مونتيفيوري وماونت سيناي أمس، لم يتم التوصل إلى اتفاقات مبدئية. اليوم، أكثر من 7000 ممرضة في مستشفيين في إضراب من أجل عقود عادلة تعمل على تحسين رعاية المرضى.

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وأردفت أن الإضراب سيجري في أربعة مستشفيات: مونتيفيوري موسى ومونتيفيوري فايلر ومونتيفيوري هاتش في برونكس وماونت سيناي في مانهاتن.

وبالأمس، أصدرت حاكمة نيويورك كاثي هوكول بيانًا تطلب فيه التحكيم الملزم وتدعو وزارة الصحة إلى فرض متطلبات توظيف الممرضات بموجب القانون.

ومن المعروف أن جمعية الممرضات في ولاية نيويورك، هي أكبر نقابة في الولاية للممرضات المسجلات، وتمثل أكثر من 42000 عضو.

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