7 آلاف ممرضة يضربون عن العمل في نيويورك

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة ومدارس حفر الباطن اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62 وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال للمرة الثانية خلال يوم واحد الصين تجري مناورات حول تايوان باريس سان جيرمان يكشف برنامجه لودية نجوم النصر والهلال وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار ماريغا يغيب عن مواجهة الهلال ضد الرائد وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر برعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف القمة العالمية للتقنية الحيوية سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
أفادت جمعية الممرضات في ولاية نيويورك، اليوم الاثنين، أن أكثر من 7000 ممرضة وممرض أضربوا في الولاية الأمريكية، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
وتابعت جمعية الممرضات في ولاية نيويورك في بيان قائلة: بعد المساومة في وقت متأخر من الليل في مستشفى مونتيفيوري وماونت سيناي أمس، لم يتم التوصل إلى اتفاقات مبدئية. اليوم، أكثر من 7000 ممرضة في مستشفيين في إضراب من أجل عقود عادلة تعمل على تحسين رعاية المرضى.
وأردفت أن الإضراب سيجري في أربعة مستشفيات: مونتيفيوري موسى ومونتيفيوري فايلر ومونتيفيوري هاتش في برونكس وماونت سيناي في مانهاتن.
وبالأمس، أصدرت حاكمة نيويورك كاثي هوكول بيانًا تطلب فيه التحكيم الملزم وتدعو وزارة الصحة إلى فرض متطلبات توظيف الممرضات بموجب القانون.
ومن المعروف أن جمعية الممرضات في ولاية نيويورك، هي أكبر نقابة في الولاية للممرضات المسجلات، وتمثل أكثر من 42000 عضو.