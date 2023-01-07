7 خطوات لإضافة زوج الأم لأبناء زوجته بـ حساب المواطن

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية إضافة الزوج لأبناء زوجته كتابعين له في حساب المواطن.
وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين على الحساب الرسمي بموقع “تويتر”، بأنه يمكن لزوج الأم إضافة أبناء الزوجة كتابعين له على الحساب عن طريق الدخول للبوابة الإلكتروني واتباع الخطوات الآتية:
1ـ تسجيل الدخول على الحساب.
2ـ اختيار “تفاصيل الطلب” .
3ـ الضغط على “بيانات التابعين”.
4ـ إضافة التابعين.
5ـ اختيار صلة القرابة ( تابع معال).
6ـ الضغط على حفظ.
7ـ إرفاق الوثائق المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير المقبل.
وأوضح حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” ، أنه يمكن التحقق من أهلية المستفيدين من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية .