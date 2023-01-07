Icon

توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الدفاع المدني: 6 نصائح للسلامة عند هطول الأمطار Icon ضبط مواطن نشر محتوى مرئيًا تضمن إساءة لجهات حكومية Icon تحذير من موقع متداول للحصول على رقم الواي فاي السري Icon شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة Icon وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي Icon قيادة ممكّنة وشباب طموح أثبت كفاءته في كل المجالات بالمملكة Icon توقعات بأمطار غزيرة على الشرقية والأرصاد تُحذر Icon 7 خطوات لإضافة زوج الأم لأبناء زوجته بـ حساب المواطن Icon أمطار وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إضافة التابعين واختيار صلة القرابة

7 خطوات لإضافة زوج الأم لأبناء زوجته بـ حساب المواطن

2023-01-25 الساعة 8:42
7 خطوات لإضافة زوج الأم لأبناء زوجته بـ حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية إضافة الزوج لأبناء زوجته كتابعين له في حساب المواطن.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين على الحساب الرسمي بموقع “تويتر”، بأنه يمكن لزوج الأم إضافة أبناء الزوجة كتابعين له على الحساب عن طريق الدخول للبوابة الإلكتروني واتباع الخطوات الآتية:

قد يهمّك أيضاً
Img

4 محاذير لا تفعلها بعد مغادرة عيادات الأسنان

Img

وظائف إدارية شاغرة لدى العليان القابضة

خطوات إضافة أبناء الزوجة

1ـ  تسجيل الدخول على الحساب.

2ـ  اختيار “تفاصيل الطلب” .

3ـ الضغط على “بيانات التابعين”.

4ـ إضافة التابعين.

5ـ اختيار صلة القرابة ( تابع معال).

6ـ  الضغط على حفظ.

7ـ  إرفاق الوثائق المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).

صدور نتائج الأهلية

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير المقبل.

وأوضح حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” ، أنه يمكن التحقق من أهلية المستفيدين من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية .

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كريستيانو رونالدو يُسهل استراتيجية النصر
الرياضة

كريستيانو رونالدو يُسهل استراتيجية النصر

الرياضة
الهلال يفقد محمد البريك 6 أسابيع
الرياضة

الهلال يفقد محمد البريك 6 أسابيع

الرياضة
توطين 70% من أنشطة إصلاح وصيانة الحواسيب...
السعودية اليوم

توطين 70% من أنشطة إصلاح وصيانة الحواسيب...

السعودية اليوم
العدالة يُحقق فوزًا ثمينًا على حساب الفتح...
الرياضة

العدالة يُحقق فوزًا ثمينًا على حساب الفتح...

الرياضة
تركي آل الشيخ يستقبل ميسي قبل كأس...
آخر الاخبار

تركي آل الشيخ يستقبل ميسي قبل كأس...

آخر الاخبار
الفرق بين حذاء المشي وحذاء الجري
حصاد اليوم

الفرق بين حذاء المشي وحذاء الجري

حصاد اليوم
الهلال عينه على الصدارة
آخر الاخبار

الهلال عينه على الصدارة

آخر الاخبار
ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة...

الرياضة