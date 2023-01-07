7 شروط لإصدار تفويض المركبات

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية المسند: كل الظواهر المناخية بالمملكة طبيعية عدا تغير درجات الحرارة اكتشاف مجموعة ثانية من الوثائق السرية لـ بايدن الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية السفارة الأمريكية بالرياض تغلق أبوابها الاثنين المقبل وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية في 4 مدن ضبط 1882 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد الأمامي وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي اكتمال نجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي بشكل نهائي
أوضحت الإدارة العامة للمرور، شروط إصدار تفويض خارجي على المركبات العائدة ملكيتها للأفراد من المقيمين والمواطنين.
جاء ذلك خلال رد الإدارة على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قالت: شروط إصدار تفويض خارجي على المركبات العائدة ملكيتها للأفراد من المواطنين والمقيمين كالتالي:
1- يكون إصدار التفويض إلكترونيًّا عن طريق بوابة وزارة الداخلية على المركبات التي نوعًا خصوصي فقط، أما بقية أنواع المركبات الأخرى كالأجرة، الحافلات والأشغال العامة فيتم حاليًّا عن طريق إدارة المرور.
2- سريان رخصة سير المركبة وأن يكون مومن عليها.
3- خلو سجل المفوض والمفوض له من المخالفات المرورية.
4- وجود رخصة قيادة نوعها خاصة للمفوض له سارية المفعول.
5- لا تزيد مدة التفويض الخارجي على 6 أشهر.
6 – إصدار التفويض مجاني بدون رسوم.
7- خلو سجل المركبة، مالك المركبة والمفوض له من أي ملاحظات أمنية أو مرورية.
أما خطوات إصدار تفويض السيارة فهي:
– الدخول على منصة أبشر.
– الذهاب إلى التفاويض… تفاويض مركبات.
– اختيار إضافة مستخدم لمركبة.
– اختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).
– اختيار المركبة المراد التفويض عليها.
– إدخال بيانات المفوض له.