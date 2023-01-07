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منها سريان رخصة سير المركبة

7 شروط لإصدار تفويض المركبات

2023-01-12 الساعة 9:39
7 شروط لإصدار تفويض المركبات
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، شروط إصدار تفويض خارجي على المركبات العائدة ملكيتها للأفراد من المقيمين والمواطنين.

جاء ذلك خلال رد الإدارة على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قالت: شروط إصدار تفويض خارجي على المركبات العائدة ملكيتها للأفراد من المواطنين والمقيمين كالتالي:

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الشروط

1- يكون إصدار التفويض إلكترونيًّا عن طريق بوابة وزارة الداخلية على المركبات التي نوعًا خصوصي فقط، أما بقية أنواع المركبات الأخرى كالأجرة، الحافلات والأشغال العامة فيتم حاليًّا عن طريق إدارة المرور.

2- سريان رخصة سير المركبة وأن يكون مومن عليها.

3- خلو سجل المفوض والمفوض له من المخالفات المرورية.

4- وجود رخصة قيادة نوعها خاصة للمفوض له سارية المفعول.

5- لا تزيد مدة التفويض الخارجي على 6 أشهر.

6 – إصدار التفويض مجاني بدون رسوم.

7- خلو سجل المركبة، مالك المركبة والمفوض له من أي ملاحظات أمنية أو مرورية.

خطوات إصدار التفويض

أما خطوات إصدار تفويض السيارة فهي:

– الدخول على منصة أبشر.

– الذهاب إلى التفاويض… تفاويض مركبات.

– اختيار إضافة مستخدم لمركبة.

– اختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).

– اختيار المركبة المراد التفويض عليها.

– إدخال بيانات المفوض له.

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