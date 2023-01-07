وأعلن رئيس بلدية مقاطعة سان ماتيو عبر تويتر، أن رجال الشرطة هرعوا إلى موقع حادث إطلاق نار شهد وقوع عدد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وأطراف مدينة هاف مون باي.

وأضاف: هناك مشتبه به بإطلاق النار قيد الاحتجاز. لا يوجد حاليًا تهديد مستمر على السكان.

تصاعد العنف

ووقع الحادثان، مساء أمس الاثنين، في مزارع قريبة من بعضها البعض جنوبي سان فرانسيسكو.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو 48 ساعة من قتل رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عامًا، 11 شخصا داخل قاعة للرقص قرب لوس أنجلوس، خلال احتفال بمناسبة رأس السنة القمرية.