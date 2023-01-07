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منها الإغفاء على الموسيقى

7 مميزات سرية لا يعرفها أصحاب هواتف آيفون

2023-01-25 الساعة 3:47
7 مميزات سرية لا يعرفها أصحاب هواتف آيفون
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تحظى هواتف الآيفون بشعبية هائلة حول العالم، مع ذلك فإن العديد من ملايين المستخدمين لا يعلمون العديد من الإعدادات والميزات المهمة والتي بإمكانها تسهيل الحياة.

وفي هذا الإطار، أوضح موقع بوبيولار ساينس العلمي المتخصص، عددًا من تلك المزايا والإعدادات المخفية داخل هواتف آيفون.

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1- أولوية التنزيلات

إذا قمت بتحديث عدد كبير من التطبيقات مرة واحدة، فيمكنك إخبار الجوال عن التنزيلات التي يجب أن تكتمل أولاً، فعلى الشاشة الرئيسية، ابحث عن التطبيق الذي تريده أولًا واضغط بثبات، ثم اختر خيار أولوية التنزيل من قائمة الخيارات.

2- تغيير قوة المصباح

هناك عدة مستويات من الإضاءة، فقط اضغط ضغطة مطولة على أيقونة المصباح لتظهر لك خياراته.

7 مميزات سرية لا يعرفها أصحاب هواتف آيفون

3- حذف التطبيقات غير المستخدمة

يمكنك إخلاء مساحة على هاتفك عن طريق التخلص من التطبيقات التي نادرًا ما تستخدمها أو لا تستخدمها أبدًا، ولكن الرائع في الأمر أن الهاتف يمكنه القيام بذلك نيابة عنك.

ادخل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق عام، واختر تخزين آيفون، ثم قم بتمكين خيار إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة.

4- إيقاف متتبعات الويب

من خلال الإعلانات المضمنة، يمكن للمعلنين تتبعك عبر مواقع ويب متعددة، لكن أحدث إصدار من متصفح سفاري لنظام التشغيل iOS 16 يتيح لك منع هذا النشاط، مما يحد من قدرة المواقع على مراقبة سلوك التصفح الخاص بك.

ولتفعيل هذه الميزة، افتح الإعدادات، وانقر فوق سفاري، وقم بتشغيل الخيار إيقاف متتبعات الويب، ويمكنك أيضا منع ظهور الإعلانات المنبثقة في المتصفح.

7 مميزات سرية لا يعرفها أصحاب هواتف آيفون

5-  التخلي عن شبكات الواي فاي الضعيفة

أثناء التنقل، يمكن لجهاز آيفون الاتصال تلقائيًا بشبكة واي فاي عامة، ولكن يمكنك ضبطه بحيث يتخلى عن الشبكات الضعيفة لصالح تلك الأكثر موثوقية.

ادخل إلى الإعدادات، انقر فوق Cellular وقم بتشغيل مفتاح تبديل مساعدة واي فاي.

6- الإغفاء على الموسيقى

إذا كنت ترغب في الغفوة على موسيقى في قائمة التشغيل المفضلة لديك، ولكن لا تريد تشغيلها طوال الليل، فسوف يتيح لك آيفون إيقاف الموسيقى بعد فترة زمنية محددة.

افتح تطبيق الساعة واضغط على علامة التبويب Timer، وحدد المؤقت، وبدلاً من اختيار تشغيل نغمة رنين، اختر موسيقاك المفضلة، أخيرًا، قم بتعيين مدة المؤقت وانقر فوق ابدأ.

7- اكتب التعليمات إلى سيري

في بعض الأوقات، يتعذر نطق الأوامر لسيري بصوت عالٍ، لذا يمكنك كتابتها بدلاً من ذلك، في الإعدادات، اضغط على عام، ثم إمكانية الوصول، ثم سيري. الآن قم بتشغيل خيار الكتابة لسيري، وعندما تضغط باستمرار على زر الصفحة الرئيسية لاستدعاء سيري، يمكنك التحدث أو كتابة التعليمات الخاصة بك.

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