70 مصابًا في انفجار مسجد بباكستان

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أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الاثنين، وقوع انفجار في مسجد بمدينة بيشاور، القريبة من الحدود مع أفغانستان، مؤكدة انهيار جزء من المبنى، فيما لا يزال بعض الأشخاص تحت الأنقاض.
وقال محمد عاصم، المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور، إنهم استقبلوا 70 مصابًا، بعضهم في حالة حرجة، جراء الانفجار الذي استهدف مسجدًا في بيشاور.
يأتي ذلك، فيما لم تتبنّ أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.