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وقع بالقرب من الحدود الأفغانية

70 مصابًا في انفجار مسجد بباكستان

2023-01-30 الساعة 1:20
70 مصابًا في انفجار مسجد بباكستان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الاثنين، وقوع انفجار في مسجد بمدينة بيشاور، القريبة من الحدود مع أفغانستان، مؤكدة انهيار جزء من المبنى، فيما لا يزال بعض الأشخاص تحت الأنقاض.

وقوع مصابين

وقال محمد عاصم، المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور، إنهم استقبلوا 70 مصابًا، بعضهم في حالة حرجة، جراء الانفجار الذي استهدف مسجدًا في بيشاور.

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يأتي ذلك، فيما لم تتبنّ أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

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