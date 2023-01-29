أشار د. محمد حسن عدار، أستاذ واستشاري أمراض النساء والتوليد، إلى مخاطر زواج الأقارب.

وقال عدار، خلال لقائه ببرنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إن 70% من الإجهاضات سببها العيوب الوراثية، مشيرًا إلى أن معظمها من زواج الأقارب.

ضرورة الفحص قبل الزواج

وشدد هدار على أهمية معرفة العائلات بذلك ومعرفة السيرة المرضية للأزواج والزوجات.

وأضاف: أن الأقارب قد تكون بينهم جينات وراثية؛ ما يؤدي إلى ضرر كبير بين الأزواج حال كانوا من نفس العائلة وتحدث أمراض وراثية مزعجة جدًّا.

ونصح استشاري أمراض النساء والتوليد بأهمية الفحص قبل الزواج لتفادي حدوث الأمراض الوراثية مثل الأنيميا المنجلية وفقر الدم وأمراض القب والعظام والكلى.