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أشار د. محمد حسن عدار، أستاذ واستشاري أمراض النساء والتوليد، إلى مخاطر زواج الأقارب.
70% من الإجهاضات سببها العيوب الوراثية وفي الغالب تكون بين الأقارب ..قد يهمّك أيضاً
أ.د. محمد حسن عدار – أستاذ واستشاري أمراض النساء والتوليد وجراحة الأورام يكشف عن أبرز أضرار زواج الأقارب @MohammedAddar#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/oFIOX7zd0h
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 29, 2023
وقال عدار، خلال لقائه ببرنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إن 70% من الإجهاضات سببها العيوب الوراثية، مشيرًا إلى أن معظمها من زواج الأقارب.
وشدد هدار على أهمية معرفة العائلات بذلك ومعرفة السيرة المرضية للأزواج والزوجات.
وأضاف: أن الأقارب قد تكون بينهم جينات وراثية؛ ما يؤدي إلى ضرر كبير بين الأزواج حال كانوا من نفس العائلة وتحدث أمراض وراثية مزعجة جدًّا.
ونصح استشاري أمراض النساء والتوليد بأهمية الفحص قبل الزواج لتفادي حدوث الأمراض الوراثية مثل الأنيميا المنجلية وفقر الدم وأمراض القب والعظام والكلى.